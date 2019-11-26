伊藤忠商事社員涉「間諜行為」　在廣州遭判3年徒刑…日本政府證實

▲日本內閣內閣官房長官菅義偉證實有日本人在中國涉間諜罪遭判刑，稱日方會盡可能提供協助。（資料照／路透社）



記者王致凱／綜合報導

日本外交消息人士透露，一名任職於知名商事企業伊藤忠商事的40多歲男性員工，去年2月起在中國遭逮捕拘留，廣州中級人民法院上月依危害中國安全罪名，判處他3年有期徒刑。日本政府證實此事，稱目前正掌握事實關係。

日本放送協會（NHK）報導，該名伊藤忠商事的40多歲男性社員，去年在中國遭國家安全局依涉嫌進行間諜行為理由拘捕，並由廣州法院審理。日本外務省消息人士透露，該名男子已經在10月15日被法院依「危害國家安全罪」罪名，判處3年有期徒刑，併科罰金15萬元人民幣（約新台幣65萬元。）

消息人士說，該名男子是去年2月在山東青島遭逮捕，理由是蒐集、提供國家機密，但不清楚「國家機密」之內容為何。對此，伊藤忠商事僅表示，「抱歉讓相關人士擔心了」，但沒有說明更多詳細案情。日本駐廣州總領事館表示，領事館人員已經和男子會面，稱他身體健康無虞。

日本內閣官房長官菅義偉26日下午在記者會上證實消息，但沒有談及任何進一步細節，僅說「出於保護日本國民立場，日本政府將盡可能提供必要協助，包括領事面會和聯繫家屬等。」

報導指出，中國外交部回覆NHK提問時回答道，「中國是法治國家，有關部門嚴格依法處理。希望日本政府能教育日本國民，來訪中國時務必遵守中國法律規範。」