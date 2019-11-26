文大董事長張鏡湖辭世　校方設靈堂供華岡人緬懷

▲文大董事長張鏡湖25日離世。（圖／文化大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中國文化大學董事長張鏡湖25日辭世，享壽92歲。文大表示，文大同仁及華岡校友們獲悉後，咸表哀傷與不捨，校方將在校本部曉峰紀念館二樓設置靈堂，以供全校教職員生及華岡校友悼念及緬懷張鏡湖對文大的畢生奉獻；另將與家屬溝通，成立治喪委員會以及協助辦理相關治喪事宜。



張鏡湖1984年接任其父文大創辦人張其昀擔任文化大學董事長。他在學術界享有盛譽，前後共獲7所世界知名大學頒授榮譽博士，包括韓國慶熙大學、日本創價大學、俄羅斯聖彼得堡大學、韓國湖南大學、日本國士館大學、韓國安東大學等，2006年再獲美國克拉克大學名譽人文學博士學位，克拉克大學校長約翰‧巴塞特（John Bassett）還親自來台在文大頒贈這項名譽博士學位給他。

對於張鏡湖逝世，文大表示，張鏡湖一生奉獻華岡，哲人典範，永遠活在全體華岡人心中，因張鏡湖家屬至親驟逝，心情尚難以平復，還盼各界給予空間並尊重家屬後續安排。

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張鏡湖是知名的地理學專家，於1965年至1977年，在美國地理協會學報發表的論文篇數高居第二、三位。1975年獲世界銀行聘任為巴西貝倫熱帶農業研究所顧問，1983年擔任聯合國教科文組織潮濕熱帶水文小組召集人，1999年當選國際歐亞科學院院士，也是台灣首位獲選國際歐亞科學院院士。

文大提到，張鏡湖最為全體華岡人感佩的是，1983年文大面臨財務危機，他返台擔任文大董事長，領導建立完善制度、改善財務，同時積極延攬名師、建設校園，讓文大成為台灣學系最多的綜合大學。他並撰寫20餘篇有關學術自由和教育制度的文章，因而被媒體譽為「教育界的艾科卡」，2001年膺選為台灣首屆私立大學傑出教育事業家。

