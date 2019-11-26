　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文大董事長張鏡湖辭世　校方設靈堂供華岡人緬懷

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼文化大學今舉行校長交接暨就職典禮，新任校長徐興慶上任，由文大董事長張鏡湖擔任監交人，頒校長聘書。（圖／文化大學提供）

▲文大董事長張鏡湖25日離世。（圖／文化大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中國文化大學董事長張鏡湖25日辭世，享壽92歲。文大表示，文大同仁及華岡校友們獲悉後，咸表哀傷與不捨，校方將在校本部曉峰紀念館二樓設置靈堂，以供全校教職員生及華岡校友悼念及緬懷張鏡湖對文大的畢生奉獻；另將與家屬溝通，成立治喪委員會以及協助辦理相關治喪事宜。

張鏡湖1984年接任其父文大創辦人張其昀擔任文化大學董事長。他在學術界享有盛譽，前後共獲7所世界知名大學頒授榮譽博士，包括韓國慶熙大學、日本創價大學、俄羅斯聖彼得堡大學、韓國湖南大學、日本國士館大學、韓國安東大學等，2006年再獲美國克拉克大學名譽人文學博士學位，克拉克大學校長約翰‧巴塞特（John Bassett）還親自來台在文大頒贈這項名譽博士學位給他。

對於張鏡湖逝世，文大表示，張鏡湖一生奉獻華岡，哲人典範，永遠活在全體華岡人心中，因張鏡湖家屬至親驟逝，心情尚難以平復，還盼各界給予空間並尊重家屬後續安排。

請繼續往下閱讀...

張鏡湖是知名的地理學專家，於1965年至1977年，在美國地理協會學報發表的論文篇數高居第二、三位。1975年獲世界銀行聘任為巴西貝倫熱帶農業研究所顧問，1983年擔任聯合國教科文組織潮濕熱帶水文小組召集人，1999年當選國際歐亞科學院院士，也是台灣首位獲選國際歐亞科學院院士。

文大提到，張鏡湖最為全體華岡人感佩的是，1983年文大面臨財務危機，他返台擔任文大董事長，領導建立完善制度、改善財務，同時積極延攬名師、建設校園，讓文大成為台灣學系最多的綜合大學。他並撰寫20餘篇有關學術自由和教育制度的文章，因而被媒體譽為「教育界的艾科卡」，2001年膺選為台灣首屆私立大學傑出教育事業家。
 

ET快訊
睽違22年！櫻木花道回來了　井上雄彥證實：《灌籃高手》202
驚悚3秒影片曝！紅色法拉利逆向衝撞　2騎士噴飛1命危..殘骸
勞保退休金請領年齡明年調高1歲　勞保局一張表看清楚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

厚外套準備！北台周四低溫探15度　輕颱「北冕」加速移動下周近菲

輪班哥「人生只剩工作跟睡覺」超無力　他嘆：沒勇氣離職...網秒懂心酸

被小妹妹叫阿姨！她一陣悲傷「幾歲開始習慣」　網熱議分水嶺：差15很OK

西雅圖摻豆風波　通路家樂福、全聯全面下架：1月25日前憑發票可退貨

航空評鑑結果出爐！長榮再奪獎　擠進「全球二十大最佳航空公司」

台東國際衝浪賽　烏拉圭Marco Giorgi技壓群雄

百萬年收！180cm創業哥「超親民徵友條件」卻0下文　妹子一看：出局了

札哈哈蒂的曲線建築再添一樣　未來派交通樞紐「波羅的海鐵路」

航空界奧斯卡票選開跑！桃機「最後催票」 邀國人投票鼓勵機場人員

文大董事長張鏡湖辭世　校方設靈堂供華岡人緬懷

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

「天氣太冷不去了」客人惡意棄單 3千元餐點全賠...老闆：當愛心餐

徐懷鈺突現身唱「有怪獸」　Ella驚喜：一起唱！！

屁孩《聲林2》決賽穿睡衣躺床　蕭敬騰：期待你在戲劇的發展

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

厚外套準備！北台周四低溫探15度　輕颱「北冕」加速移動下周近菲

輪班哥「人生只剩工作跟睡覺」超無力　他嘆：沒勇氣離職...網秒懂心酸

被小妹妹叫阿姨！她一陣悲傷「幾歲開始習慣」　網熱議分水嶺：差15很OK

西雅圖摻豆風波　通路家樂福、全聯全面下架：1月25日前憑發票可退貨

航空評鑑結果出爐！長榮再奪獎　擠進「全球二十大最佳航空公司」

台東國際衝浪賽　烏拉圭Marco Giorgi技壓群雄

百萬年收！180cm創業哥「超親民徵友條件」卻0下文　妹子一看：出局了

札哈哈蒂的曲線建築再添一樣　未來派交通樞紐「波羅的海鐵路」

航空界奧斯卡票選開跑！桃機「最後催票」 邀國人投票鼓勵機場人員

文大董事長張鏡湖辭世　校方設靈堂供華岡人緬懷

消防水龍螺牙鬆脫打斷2指　替代役男獲國賠19萬餘確定

中信盃黑豹旗／高一已經兩轟　賴丁誌想超越表哥陳子豪

朱立倫輔選桃園　坦言不分區名單重創選情10%：不准再分什麼粉　

貼尋貓啟事幸運找到貓　鄰居曝「走失真相」她秒傻眼：還我眼淚！

徐生明盃／龜山奪冠3連霸！韓國U12重砲拿下打擊雙冠王

與選舉日撞期！日盛金首次取消大型聯合尾牙　改由各單位自行辦理

橘貓被「圓滾滾巨鼠」吵醒！嚇到呆滯定格　網驚訝：阿嬤養的

白天被抓出門...羊駝貴賓沒睡飽露「死魚眼」　姐氣：半夜在那邊活潑

思科在桃園青埔設立智慧創新應用示範中心　攜手台企展現「智慧城市應用」

館長教國軍，究竟可為還是不可為？

生活熱門新聞

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

女消防員凍到發紫　餐車老闆鼻酸「不走了」

北冕颱風最快今生成「可能又大又強」北北基宜大雨特報

博恩爸學歷曝光　「理工醫學全包」網驚呆

開車走台東山路…OO爬出來！網呆：絕對棄車

買現烤大餅！老闆先結帳：怕你反悔　客翻臉不買

3歲女兒金爐前手遮屁屁！　媽腿軟…秒跪虎爺謝罪

灌漿擠破他家鐵門　業者說話了

隔壁住學姊！她連續半年聽淫叫

菜鳥領薪秒敗「整套Uniqlo穿搭」卻悲劇了

逢甲房東拒租黑名單：22：00後下班、學生、櫃姐

蘆洲吃火鍋！櫃台妹事業線太禮貌

板橋慈惠宮見千萬超跑！車主身分曝光

更多熱門

相關新聞

南華第三、高苑第四晉級　但南華勝場數比高苑少

南華第三、高苑第四晉級　但南華勝場數比高苑少

108學年度大專棒球聯賽A組預賽結束，文化大學、國立體大、南華大學、高苑科大依序前進8強複賽，儘管南華大學以分組第三之姿進入複賽，不過排名第四的高苑在預賽擊敗過南華，因此南華會是這組唯一沒有帶勝場數晉級的球隊。高雄大學、中信金融管理學院分組倒數第二，將要進行排名降級賽。

遠東退中信逃過降級賽　文化壓高苑分組第一晉級

遠東退中信逃過降級賽　文化壓高苑分組第一晉級

複製劉致榮模式　文化5戰8轟超狂

複製劉致榮模式　文化5戰8轟超狂

郭玟毅首先發就轟　被稱天才打者

郭玟毅首先發就轟　被稱天才打者

廖敏雄看好劉致榮可輕鬆飆破160

廖敏雄看好劉致榮可輕鬆飆破160

關鍵字：

文化大學張鏡湖

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

法官硬要看性愛片！具荷拉忍痛公開「渣男友卻無罪」

張立東氣到走人！小茉莉「誤踩地雷」淚崩

她潑到「化骨水」冒煙腐蝕亡　現場護理人員卻不敢靠近

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

米砂自殘挑釁孫安佐女友！正宮開戰揭墮胎真相

雞排妹爆有固定約會對象　自曝靠砲友解慾

不是在生氣啦！12星座「已讀不回」原因曝

具荷拉留億萬鉅額遺產！奶奶悲慟送她離開

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

網約花美男「全程戴眼罩」　掀開驚見胖網蟲

藍寶堅尼真的做出「閃電霹靂車」

女消防員凍到發紫　餐車老闆鼻酸「不走了」

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

他上門談生意　開冰箱驚見女合夥人「被切成薄肉片裝袋」

更多

最夯影音

更多
陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點
遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面