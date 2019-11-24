野餐道具、食物都幫準備好了！　高鐵限定懶人行程「2天1夜夢幻野餐」

▲高鐵和飯店合作推出野餐趣行程，一次搞定車票、住宿、野餐準備。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

秋冬暖暖的陽光，搭上涼爽微風，現在戶外野餐正是時候！高鐵與16家大飯店合作推出「野餐趣」專案，內容除包含來回車票、住房優惠外，還會幫旅客準備好所有野餐行頭，《ETtoday新聞雲》這次親自來到高雄英迪格酒店實際體驗，來場懶人野餐之旅。

高鐵這次推出的野餐趣專案，除了包含來回車票及住宿外，更幫旅遊搭配飯店準備的精緻野餐組合，16家合作飯店從北到南通通都有，飯店周邊也有適合野餐的景點。

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▲▼高雄英迪格酒店對面就是中央公園，旅客可以帶著野餐組合，輕鬆優雅野餐。（圖／記者賴文萱攝）

這次記者實際走訪高雄英迪格酒店，因為坐落於高雄市中心，周邊交通相當方便，只要一出高鐵站，轉乘高雄捷運至中央公園站，一出站就能快速抵達。飯店附近就是熱鬧的新崛江商圈，對面則有超大的中央公園，要吃、要逛、要悠閒散步都沒有問題。

旅客訂購野餐趣專案後，只要事先跟飯店約好想要野餐的時間，飯店就會依照時間替客人準備所有野餐道具及餐點，這時，只要到飯店櫃台領取，就能優雅野餐去。

▲高雄英迪格2人份的野餐組合相當豐盛，準備有12款餐點，甚至還有大腸包小腸等特色小吃。（圖／記者賴文萱攝）

高雄英迪格酒店是這次合作飯店中，CP值相當高的一間。一打開野餐袋，林林總總的餐點共有12款，不只有沙拉、三明治等基本盤，還有鬆餅、薯條、豬肉烤餅、蛋糕，甚至還有鹽酥雞、大腸包小腸等特色餐點，更重要的是，餐點都是現做、現炸熱騰騰的，甚至還會贈送一瓶紅酒或白酒。

▲12款餐點都是飯店現做的，戶外野餐也能吃得到熱騰騰的美味。（圖／記者賴文萱攝）

飯店公關Manay說，這次的野餐組合雖然是2人份，但基本上餐點份量可以說是超過2人份的程度，由於高雄英迪格常有不少外國遊客來住宿，餐點上才會特別加入鹽酥雞、大腸包小腸等，讓客人不只野餐，更能享受到在地特色美食。

▲▼高雄英迪格酒店空中酒吧相當受到歡迎，房間風格很有濃濃在地風味。（圖／記者賴文萱攝）

最超值的一點還有，特別設計的野餐袋、野餐墊是直接贈送給客人，野餐完後就能帶回家，其風格就也就像高雄英迪格飯店一樣，有著濃濃在地風格，實用性質的設計，很方便收納攜帶。

▲高鐵野餐趣專案內容。（圖／高鐵提供，點圖可放大）

高鐵野餐趣專案，16家合作飯店搭配贈送的餐點及野餐組合都不太一樣，但在2019年12月31日內都可以上網訂購，適用期間同樣也持續至2019年12月31日出發。

▲▼高雄英迪格酒店高空酒吧也很受到歡迎。（圖／記者賴文萱攝）

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