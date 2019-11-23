約貢寮釣魚...他到龍洞灣只見釣具！友人失聯疑「落海」　今尋獲遺體

▲ 相約釣魚...他到龍洞灣只見釣具！友人失聯疑「落海」今尋獲遺體。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區龍洞灣海洋公園22日下午發生一起失蹤事件！曾姓男子與友人相約釣魚，孰料，友人到場時，卻只發現男子的釣具，懷疑男子落海。經海巡持續搜救，23日上午在龍洞灣內發現遺體，撈救上岸後，經家屬到場指認，確定為失蹤的曾男。

22日下午3時許，海巡署北部分署第二岸巡隊龍洞安檢所接獲報案，一名曾姓男釣客在新北市貢寮區龍洞灣岸際失蹤，獲報後立即回報海巡署第二（北基）巡防區指揮部協調岸、海、空能量投入搜尋救援。

▲ 龍洞有釣客疑似落海。

報案人吳姓男子表示，與曾姓友人相約在龍洞灣海釣，不料抵達後，只見曾男釣具及車輛停放岸邊，人卻不見蹤影，於是立即向海巡單位報案，海巡署第二（北基）巡防區獲報後，指揮北部分署第二岸巡隊、艦隊分署澳底海巡隊及向內政部空中勤務總隊申請空中偵巡直升機協助搜尋，並與新北市消防局第六救災救護大隊、金山消防中隊、貢寮、瑞芳、秀峰消防分隊及新北市瑞芳分局和美派出所共同投入救難搜尋。

經過一日搜尋，23日早上7時許，有作業漁民告知在龍洞灣內發現一具疑似人體的漂流物，隨即由龍洞安檢所出動救生艇前往查看後確認，並將遺體搬上救生艇運送上岸。經家屬到場指認，確定為失蹤的曾男，全案後續交由新北市瑞芳警分局辦理相驗事宜。

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▲ 23日上午在龍洞灣內發現大體。