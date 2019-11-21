南山人壽新系統之亂引發勞資爭議！2次調解流局　工會怒轟公司「財大氣粗」　

▲潤泰總裁尹衍樑是南山人壽大股東，也是此次推薦南山人壽引進新系統的重要人物。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

南山人壽新系統上線爆發一連串問題，造成內外勤員工極大困擾與工作負擔，工會因此向北市府提出勞資爭議調解，開過兩次調解會，工會成員爆料指出，南山人壽同意給內勤1個月獎金，給協助處理停效保單的外勤每件100元補貼，不過，法務人員堅持加註「此次調解跟僱傭問題無涉」，引發工會不滿，要求也加註勞資屬勞動契約關係，雙方最後不歡而散。

南山工會成員指出，公司斥資100億元引進的境界新系統，上線後問題不斷，造成內勤不斷加班，非常辛勞，工會要求應加薪5%；其次，境界系統造成保單停效，也應給相關外勤適當補償；第三，境界錯誤影響客戶購買保單意願，在境界正常前，外勤應免考核。

工會成員指出，今年10月底，勞資雙方進行第二次調解時，南山公司代表提出三點回應，包括內勤這一年的確相當辛勞，公司願意給一個月薪水獎勵；對於外勤協助處理停效保單，公司將給予每件100元的補貼；第三，業務員第三季或業務主管下半年只要有報一件case，就算考核過關。

但讓工會成員無法接受的是，公司法務人員表示，上述雙方同意事項中，還須加註「此次勞資爭議調解與僱傭問題無涉」，工會幹部立即表達「無法接受」，強調如果公司一定要加註「與僱傭問題無涉」，工會相對也要求在雙方同意內容中加註「臺北最高行政法院2117號的判決，南山業務員與公司屬勞動契約關係，適用勞基法」。

最後，調解不成，雙方不歡而散。工會成員不滿地說：「南山人一定要了解，公司一直以來就是這麼強勢（財大氣粗），工會不配合，公司就不給！請問工會該配合嗎？工會該示弱嗎？這也是工會必須要到公部門陳情抗議的原因！」。