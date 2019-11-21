國父紀念館首次舉行「草地音樂會」　11/30開放民眾免費參加

▲ 國父紀念館將首次舉行「草地音樂會」，11/30開放民眾免費參加。（圖／國父紀念館提供）

記者林育綾／台北報導

國父紀念館近來創舉不斷，繼國父銅像大廳空間解禁舉辦音樂會、藝術展場音樂浸潤之後，將於11月30日首度在東側逸仙路綠地舉辦「草地音樂會」，邀請國際知名大提琴家張正傑等人演出，屆時將開放民眾免費參加、享受音樂與綠地！

國父紀念館提到，為了活化古蹟利用價值，讓民眾進入每一吋公共空間，將首次利用中山公園草地，舉行草地音樂會。當天演出的大提琴家張正傑教授，曾經踏遍全台灣無數個角落，舉辦各式各樣的講座與音樂會，將優美的古典樂章帶給人們，讓人人都能沉浸在音樂的國度裡，感受古典音符動人之處。

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另外音樂會還特別邀請到鋼琴家王乃加合作，也同時邀請到單簧管教父陳威稜，他將與大提琴家張正傑PK一番，看單簧管一節一節的拆掉、大提琴弦一條一條的卸下，最後各只剩一節管與一根弦，是如何演奏出美妙的樂曲。

除了草地音樂會，當日下午也同時邀請到作曲家溫隆信老師，催生出的2場東區秋季國際爵士音樂節表演，分別在博愛藝廊與逸仙藝廊演出。表演內容將台北東區與紐約、客家樂曲與爵士結合，為傳統音樂賦予新的生命力。

國父紀念館創館至今超過47年，自梁館長到任一年多來，更積極注入現代化管理及文化治理理念，提供不分族群、年齡、階層的親民服務。該館過去一年來，有超過30項創新作為，例如第一次打造博愛空間解禁－聖誕音樂會；第一次音樂浸潤藝術空間－策略聯盟中小學生於藝郎演出；第一次美術史傳承－大畫合繪《台灣風情》等等。

未來還會改造環境、升級無障礙環境，另也會將青年藝術家展覽審核要點做整理，讓更多青年藝術家的作品可以來館展出。

【活動日期】2019年11月30日(六)

【活動時間】

1.國際爵士音樂會（14:30~15:30及16:00~17:00）

2.草地音樂會（15:30~17:00）

【活動地點】

1.國際爵士音樂會：博愛藝廊及逸仙藝廊

（台北市仁愛路四段505號1樓及3樓）

2.草地音樂會：國父紀念館東側逸仙路綠地