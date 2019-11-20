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APS 視肧胎為外來物發動攻擊　受精卵變「空包彈」準媽媽悲慟流產

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▲▼ 懷孕變死胎 。（圖／記者洪正達攝）

▲張志仰醫師指出，APS發生機率不高，不過若有持續流產情形仍要就醫檢查。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄33歲郭姓女子因懷孕相當雀躍，不過做產檢時卻發現胎兒已無心跳，郭女心痛接受人工流產，婦產科醫師再進一步深入檢查後，發現原來是郭女的肧胎遭到母體免疫系統攻擊而胎死腹中，後續經過醫師療程注射肝素及口服類固醇後，順利在2019年6月順利產下1名女嬰。

義大醫院婦產科醫師張志仰表示，當時收治郭小姐時發現她僅流產1次，初判不是習慣性流產，經過詳細檢查後，發現抗體數值超標許多，研判郭小姐患有免疫功能異常的「抗磷脂質症候群（APS）」，這類症候群會導致母體的免疫系統將胚胎視為有外來者，因而引發免疫反應攻擊胎盤，造成血栓後，導致胚胎無法成長，最後形成「空包彈」死胎。

請繼續往下閱讀...

張志仰說，他主持的婦產科門診每年大約會有300多名產婦求醫，「抗磷脂質症候群（APS）」婦女大約只有2位，患者平日不會有任何異狀，不過若懷孕時若未以藥物控制自體免疫反應後，就會重複出現胎死腹中的情況，流產的機率高達9成。

▲▼懷孕變死胎 。（圖／記者洪正達攝）

▲張志仰醫師表示，就醫後透過藥物控制，可讓順產成功率拉升到9成。（圖／記者洪正達攝）

針對郭小姐的情況，張志仰指出，因先前的檢查發現免疫系統會攻擊受精卵，郭女再次懷孕後，每2天就會注射「肝素」抗凝血，直到第36週後服用口服類固醇降低免疫反應，最終也終於順利產女，張志仰強調，若早期發現給予藥物控制，順利生產的機率就會提升到9成。

張志仰表示，根據統計數字來看，一般婦女流產的機率約在10％到15％，若35歲以下婦女連續流產3次則會判定為習慣性流產，若要成功懷孕並順利生產，除了努力做人外，也要患者就醫釐清流產的原因，徹底解決問題。

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