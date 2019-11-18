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幫助民眾了解保障規劃　全球人壽「互動式網站」創新保險科技服務

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▲全球人壽打造用戶新體驗，推出創新互動式網站內容，提供全方位保障規劃服務，縮短民眾與保險的距離。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽打造用戶新體驗，推出創新互動式網站內容，提供全方位保障規劃服務，縮短民眾與保險的距離。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

為了實現「因為愛，責任在」的品牌理念，全球人壽18日宣布推出創新內容與互動式網站，並整合「金融」、「科技」、「服務」與「創新」四大元素，以「家」為出發點，再回推至「個人」，從每個人生階段點出與保險保障的關聯，讓民眾了解保障的規劃重點，縮短與保險之間的距離。

全球人壽表示，網站首頁利用手繪風的人物呈現，跳脫一般金融業給人嚴肅且制式的刻板印象，且涵蓋人生不同階段的族群，如單身／頂客族、夾心族、新手爸媽與退休族，透過互動式漫畫、圖文式文章、影音動畫及保障雷達圖等方式，讓處於人生各階段的族群都能了解如何透過保險前進滿分人生。

網站內容涵蓋4個單元，包括「滿分人生」、「保險一點通」、「影音知識+」及「傳家保典」。全球人壽表示，預計年底還會加入「智能保險規劃」項目，讓互動式網站更全面也更為豐富。當民眾造訪網站時，可依自己現處的人生階段點選符合的族群，透過生活化的互動式漫畫，不僅有趣，還能了解保險重點。

▲民眾可在「傳家保典」單元，透過雷達圖，了解在人生不同責任階段，各種保障的優先順序。（圖／全球人壽提供）

▲民眾可在「傳家保典」單元，透過雷達圖，了解在人生不同責任階段，各種保障的優先順序。（圖／全球人壽提供）

另外，在「保險一點通」及「影音知識+」單元中，將過去保險商品複雜的內容，言簡意賅地作成簡單明瞭的保險懶人包，例如，「【新手買前必讀】終於不用再燒腦，第一張保單就這樣買！」藉由圖文式的保險文章、詼諧有趣的保險影片及投保小撇步，讓即使是投保新手也容易看懂人生各階段的保障重點、吸收保險知識，打破保險商品讓人感到複雜且有距離的刻板印象。

較特別的是「傳家保典」單元，透過雷達圖，讓民眾了解在人生不同責任階段，各種保障的優先順序，同時也能找出自己的保障缺口，並從推薦的保險商品中，點選個別商品進一步了解是否可以補足自己的保障缺口。全球人壽表示，預計年底前加入的「智能保險規劃」，民眾可透過與保險小管家的互動，快速獲得保險規劃推薦方案。

全球人壽表示，多年來致力於發展金融智慧科技，創新客戶體驗，並朝向「Future Branding」邁進，在保險科技創新的發展趨勢下，除了提供客戶更快速便捷、美好的價值服務，全球人壽更持續用心照顧與守護保戶，肩負的不只對保戶的「愛與責任」，更持續投入關懷社會的腳步，延伸保險的精神，將「因為愛，責任在」品牌理念實現與散播至社會每個角落，發揮企業社會責任最大價值。

 
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