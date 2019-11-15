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【瑪法達談星】11.13~11.19　水逆剩5天掰掰　重新再戰、扳回一城

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圖文／鏡週刊

寒意漸濃的初冬，迎接別具意義的火星轉進天蠍座、「水星退行」（水逆）即將下台一鞠躬、掩蓋在吉兆訊號下的弔詭危機，等待下個陽光季節「射手座之月」的降臨。本週這段「天蠍月」終結週的星座氛圍，透著雜訊、執著、不安與希望，將帶著幾分屬於「天蠍座」基調的冷峻與殘酷，面對生存現實。

星象大事有：11月13日的喜兆—「水星╱土星六合」「水星╱海王星三合」與「太陽╱冥王星六合」；11月14日的警訊—「金星╱海王星角衝」與11月19日的重大星座氛圍轉向—火星轉進天蠍座。正負面訊號交織的星象衝擊度雖然不大，但卻仍顯現幾絲陰晴不定的曖昧，與隱隱的不安。

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星座象徵意義解讀，戰星進入天蠍座帶動的是新一波的「馬太效應」：強者越強、弱者越弱的「叢林法則」邏輯大行其道的時刻。

值得期待的是，近3週的「水星退行」（水逆），將於11月20日謝幕。「水逆」期常見的烏龍以及災難擾亂度逐漸減弱。如有重新開機、重返初衷、重返戰場等與過去再連結的計畫，宜把握此人生補考時機、扳回一城。

財經方面，財星小型警示與「水星退行」（水逆）終結週並肩而起的本週，短期消息面訊號矛盾，會有較多非經濟因素干擾的小波動。資金靈活、股債分散風險、資產多元配置，並注意地緣政治與國際機會，是趨吉避凶之道，投資人宜注意因應。

就個別星座而言，星象天候順風多過逆風的本週，吉兆的頻率與強度稍稍蓋過警訊。隨著戰鬥星火星轉入天蠍座，最新星象氛圍帶來另一組應時而起的幸運新星，運勢首席當屬享有幸運之神特別關愛的「雙子座」。守護星與成功星、夢想星都呈幸運角，危急時常有天使之翼庇護、緩解威脅，事業定性與續航耐力頗值稱道。

運勢居次的是本月之星「天蠍座」。戰星加入太陽的陣容進駐天蠍，兩大有動力火車之稱的事業吉星在本命宮的超強祝福，對正值本月事業主攻期的天蠍，自然是如添薪火、虎虎生威；好運第三的是同樣擁有兩大吉兆加身，且事業運勢搭上外界順風車的「處女座」，多核心多目標的快閃攻勢，站在浪頭上，將趁勢而起。本週運勢稍有挑戰的只有金牛與天秤座，情緒稍顯壓抑。

星座排行
  1. 雙子座：百毒不侵、福星高照、勇往直前、際遇最奇
  2. 天蠍座：勢如破竹、無堅不摧、有志竟成、衝勁最強
  3. 處女座：四通八達、奇貨可居、供不應求、選項最多
  4. 水瓶座：良才得識、好評不絕、雀屏中選、事業最猛
  • 愛情運★★★★
  • 金錢運★★★★
  • 事業運★★★★
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