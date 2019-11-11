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長榮RIMOWA過夜包掰！11/15起Ferragamo接棒　全新款式曝光

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▲▼長榮航空皇璽桂冠艙/桂冠艙Salvatore Ferragamo硬殼式及軟式過夜包，以不同款式滿足旅客收藏的需求，並搭配知名調香師為該品牌特別調製之香水系列保養品，包括身體乳液、護唇膏、護手霜。（圖／長榮提供）

▲長榮航空皇璽桂冠艙／桂冠艙11月15日起，將提供Salvatore Ferragamo硬殼式及軟式過夜包。（圖／長榮提供）

記者賴文萱／台北報導

RIMOWA迷你行李箱造型過夜包掰掰！長榮航空今（11）日宣布機上服務用品大改款，RIMOWA過夜包將於11月30日正式畫下句點，自11月15日起，皇璽桂冠艙／桂冠艙將提供義大利知名精品品牌Salvatore Ferragamo硬殼及軟式兩款過夜包。

長榮航空、空服員、空姐、過夜包、RIMOWA、商務艙、皇璽桂冠艙。（圖／長榮航空提供）

請繼續往下閱讀...

▲長榮RIMOWA過夜包，11月底走入歷史。（圖／長榮提供）

長榮航空自2013年開始與RIMOWA合作，於皇璽桂冠艙提供只有少數航空公司頭等艙才會使用的RIMOWA行李箱造型過夜包，7年來共推出5代9款不同的色系。

不過，由於RIMOWA在2016年被法國精品品牌LVMH集團併購後更改行銷策略，終止與全世界所有航空公司合作機上過夜包。長榮航空最後一代寶石紅的RIMOWA過夜包，自11月15日起至月底僅提供台北-巴黎航線，並於11月30日正式走入歷史。

▲▼長榮航空過夜包大改款，11月15日開始由台北出發之皇璽桂冠艙/桂冠艙(台北-巴黎航線除外)，提供旅客Salvatore Ferragamo 首次為航空公司打造的硬殼過夜包。（圖／長榮提供）

▲11月15日開始由台北出發之皇璽桂冠艙/桂冠艙（台北-巴黎航線除外），提供旅客Salvatore Ferragamo 首次為航空公司打造的硬殼過夜包。（圖／長榮提供）

繼RIMOWA過夜包之後，長榮全新推出由義大利精品Salvatore Ferragamo專門設計的迷你行李箱硬殼式過夜包，顏色為低調奢華的「星耀黑」特殊色澤，搭配整套黑色系的皇璽桂冠艙／桂冠艙專屬舒眠備品，更加彰顯高貴典雅的尊榮感。這款過夜包將自11月15日起陸續提供於台北出發之長程航線皇璽桂冠艙/桂冠艙。

▲▼長榮航空第二代Salvatore Ferragamo軟式過夜包，特別於側邊壓印有台灣原住民特色菱形圖騰，讓台灣在地優美的文化走向國際。（圖／長榮提供）

▲第二代Salvatore Ferragamo軟式過夜包，特別於側邊壓印有台灣原住民特色菱形圖騰。（圖／長榮提供）

去年年底開始，自海外返回台北之長程航班提供皇璽桂冠艙／桂冠艙旅客的Salvatore Ferragamo軟式過夜包，也將推出第二代新款式。長榮表示，這次的設計以該品牌熱銷包型為基礎，特別於側邊壓印有台灣原住民特色菱形圖騰，融合中西文化，讓台灣在地優美的文化走向國際。這款過夜包內容物將搭配Salvatore Ferragamo獨家設計品牌鑰匙圈，預計12月中旬開始提供。

▲▼長榮航空新推出的Salvatore Ferragamo硬殼過夜包，低調奢華的「星耀黑」特殊色澤，更顯尊榮與質感。（圖／長榮提供）

▲長榮航空新推出的Salvatore Ferragamo硬殼過夜包，顏色是「星耀黑」特殊色澤。（圖／長榮提供）

除了過夜包改款外，內容物也升級精品品牌，將提供Salvatore Ferragamo的Bianco Di Carrara香水系列保養品，包括身體乳液、護唇膏、護手霜；該香水系列為知名調香師Alexandra Carlin所調製，以代表著「白淨與光彩」的精粹大理石為意象，調製出帶有永恆與高端氣息的Bianco Di Carrara（白淨卡拉拉）香水，是Salvatore Ferragamo長期熱銷之款式。  

▲▼比利時流行品牌Kipling(右)首次與航空公司合作，為長榮旅客量身打造專屬過夜包，將提供自台北出發之長程航線豪華經濟艙旅客。（圖／長榮提供）

▲比利時流行品牌Kipling首次與航空公司合作，為長榮旅客量身打造專屬過夜包，將提供自台北出發之長程航線豪華經濟艙旅客。（圖／長榮提供）

另外，長榮航空豪華經濟艙過夜包也同步改款，比利時流行品牌Kipling首次與航空公司合作，該包款造型結合了Kipling品牌特色包型、招牌猩猩鑰匙圈，並將台北著名地標101融入設計，為行銷台灣的觀光盡一份心力，預期將會成為來台旅客留下的紀念品。這款過夜包則預計2020年第1季開始，提供自台北出發之長程航線豪華經濟艙旅客。

▲▼Kipling過夜包款造型結合了Kipling品牌特色包型、招牌猩猩鑰匙圈，並將台北著名地標101融入設計。（圖／長榮提供）

▲Kipling過夜包款造型結合了Kipling品牌特色包型、招牌猩猩鑰匙圈，並將台北著名地標101融入設計。（圖／長榮提供）

由國外返回台北的豪華經濟艙過夜包，則延續與義大利知名品牌FURLA合作，推出第二代新款式。這次設計以該品牌俏皮風格的「貓頭鷹」圖騰包款為基礎，並增大容量，讓過夜包除了時尚外，也能更加實用。

▲▼長榮航空與國際知名設計師吳季剛(Jason Wu)合作的機上睡衣，明年將推出第二代，除領口改為舒適又便利的束口領外，並增加褲子口袋設計及優化布料厚度，同時提供M、L、XL三種尺寸。（圖／長榮提供）

▲長榮與吳季剛合作的機上睡衣，明年將推出第二代，除領口改為舒適又便利的束口領外，並增加褲子口袋設計及優化布料厚度，同時提供M、L、XL三種尺寸。（圖／長榮提供）

機上睡衣部分，長榮延續與國際知名設計師吳季剛的合作，明年1月將推出第二代Jason Wu睡衣，除領口改為舒適又便利的束口領外，並參考旅客提供的意見，調整布料厚度與增加褲子口袋設計等優化；此外，並規劃M、L、XL三種尺寸，以滿足不同身型旅客的需求，同時也採用不同顏色區分。

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