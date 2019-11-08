瘋電影／魔鬼終結者：黑暗宿命　練習理解可以養成良知

文／賴賴

瘋言瘋語：

整部電影沒有一秒鐘放鬆，緊張到不斷要摀住自己的嘴，開場不到十分鐘就開始逃命，整部片都在逃，看完電影大家心底都只有一個答案，假如這世界上真的有魔鬼終結者，一個就夠了，太恐怖太刺激，整個腎上腺素大爆發，大推，必須要電影院看，太精采了。

整個動作設計誠意滿滿，不僅有路上跑，車上飛，以垃圾推土機追大卡車，追車部分娛樂效果滿分，但仍然不能滿足，於是來了直升機，加上飛機上的相撞和直接卡車從飛機上噴出，每個演員都練得一身打不痛摔不爛，身上沒有一處脂肪的肌肉，太好看了。

五顆星推薦，喜歡動作片的絕對不能漏掉的超級爽片。







片 名：魔鬼終結者：黑暗宿命

英文名稱：Terminator: Dark Fate

類 型：動作、冒險、科幻

上映日期：2019-11-07

片 長：128分鐘

導 演：提姆米勒(Tim Miller)

演 員：阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger) 、 麥坎西黛維斯(Mackenzie Davis) 、 琳達漢彌頓(Linda Hamilton) 、 迪亞哥波尼塔(Diego Boneta)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼

劇情大綱

影史科幻經典正宗續集，兩大重磅狠角色回來了！琳達漢彌頓（飾演 莎拉康納） 與阿諾史瓦辛格 （飾演 T-800）再度回歸演出兩人從影生涯最具代表性的角色，由《惡棍英雄：死侍》導演提姆米勒執導、影史票房冠軍大導詹姆斯卡麥隆及大衛艾里森監製。故事背景延續《魔鬼終結者2：審判日》之後，除了阿諾史瓦辛格、琳達漢彌頓兩大巨頭回歸，《魔鬼終結者：黑暗宿命》演員陣容包含麥坎西黛維斯、娜塔莉亞雷耶斯、蓋布瑞盧納、迪亞哥伯尼塔。



▲最新型的液態殺人機器人，可以一分為二。

▲三個人類都是女的，他們分別有不同的使命。

▲阿諾學習人類20年，深知人類的習性，也長出了良知。

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