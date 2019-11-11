瘋電影／傻傻愛你，傻傻愛我　壞事的後面就有好事發生

文／賴賴



瘋言瘋語：

初次執導很勇敢也很辛苦，能夠完整把故事拍完已經不容易了，找來完全不具商業能力的喜憨兒擔任男主角很有心，也只有傻勁才能成就的美事。看得出來導演是個善良的人。

整部電影有許多還好，還好郭書瑤的演技足以支撐她存在時的部分，還好藍正龍的落魄藝術家有喜感的成分，使得觀影不會太辛苦沉悶，還好美人魚與喜憨兒的對比相對出色，雛妓和喜憨兒沒有終點的辛酸，似乎在童話中得到喘息，這部分的劇情有感動到，還好最後的離別沒有韓劇式的驚天動魄音樂加上痛哭流涕的演員，這部分很清新有質感，見好就收的到位，可見編劇電影劇本的進步。

電影是一種累積能量與能力的產業，希望未來還有機會看到藍導的戲。



片 名：傻傻愛你，傻傻愛我

英文名稱：A Fool In LOVE,Love Like A Fool

類 型：溫馨/家庭、喜劇

上映日期：2019-11-01

片 長：01時35分

導 演：藍正龍(Blue Lan)

演 員：郭書瑤 、 恬妞 、 張庭瑚 、 樊光耀 、 蔡佳宏(Leo) 、 陳竹昇(Bamboo Chen) 、 莫愛芳 、 藍正龍(Blue Lan)

國 家：台灣

語 言：國語

發行公司：華映

劇情大綱

每一個人都有愛的權利～～～

康襄維，今年27歲，家人都叫他小維（蔡佳宏 飾），出生於富裕家庭，最愛看作家可夫（藍正龍 飾）所寫的繪本〈森林王子與美人魚〉，他不但想見最崇拜的可夫一面，更期待自己有如森林王子般可以遇到一條真心以待的美人魚！他的家庭生活看似非常幸福，媽媽（恬妞 飾）對他悉心教育，讓是喜憨兒的他能夠自己運行每一天，過著非常接近一般人的正常生活。



直到有一天，小維意外偏離平日上班到道路，走向了他最愛的海邊，他看見小爛（郭書瑤 飾）從海裡游到岸邊，驚呆的他立刻視小爛為繪本中那一條美人魚的化身，身為森林王子的自己當然要對她呵護備至，他感受到愛人的喜悅，小爛也從小維身上感受到久違的溫暖，而這次意外的邂逅，讓小維「接近正常的生活」開始變得不再「正常」了...

▲有喜憨兒的家庭，每個成員都很辛苦。

▲愛上美人魚的小維，堅持海邊遇見的瑤瑤就是美人魚。

▲落魄畫家心地善良，面惡心善很好笑。

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