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華為手機更新偷改「中國台灣」　NCC：不改回就禁售

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圖文／鏡週刊

國家通訊傳播委員會（NCC）近日調查發現，中國部分品牌手機更新偷偷將台灣標示改為中國台灣，目前已要求業者迅速回復原有標誌。NCC強調，即日起手機、平板等產品在申請認證時，必須切結有關「台灣」標示設定要正確顯示，否則將撤銷審定證明或型式認證證明，等同無法在台販售。

NCC指出，基於維護國家尊嚴及手機主管機關立場已即採嚴正措施，要求業者簽署切結書，不得出現將「台灣」標為「中國台灣」情況。

NCC表示，若業者未落實上述切結措施，違反「電信終端設備審驗辦法」第20條第1項或「電信管制射頻器材審驗辦法」第22條第1項規定，將予以撤銷手機或平板審定證明或型式認證證明，代表將無法在台灣販賣。

據悉，華為手機設定若屬繁體版本，顯示時區標示為台灣，只有簡體版本才會顯示台北（中國），今年8月卻遭中國網民反咬認定華為「台獨」。為此，華為火速推出更新，又因跑出「中國台灣」引發台灣用戶關切，並在網路上熱議，才讓整件事情曝光。


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