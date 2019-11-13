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「讓缺電恐懼、口罩人生消失」　韓國瑜：選上立即檢討2025非核家園

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▲▼韓國瑜、馬英九同框出席「蔡英文錯誤的能源政策記者會」 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜、馬英九同框出席「蔡英文錯誤的能源政策記者會」 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜13日與國民黨超強母雞馬英九合體，針對能源政策召開記者會，對蔡英文政府過去三年多的能源政策提出質疑，兩人「同框打蔡」，號召知識藍歸隊。《ETtoday新聞雲》全程直播。

韓國瑜先是笑說，不管哪一個人當不分區立委，他家都要用電，接著批評總統蔡英文三年半能源政策跟庶民基層需要完全脫節，一般民眾對能源政策確實很難了解，他們需要就是滿足基本需求，電要夠用，電價千萬不要太貴，不用肺發電，「要滿足人民的需要，對蔡政府來說這麼難嗎」？

韓國瑜指出，蔡英文用術語數字說電價不會漲，但事實上完全是欺騙人民，完全做不到，他要苦民所苦。

韓國瑜表示，他的政策分為兩大點，「現在多用便宜、穩定又乾淨的核能，少用又貴又不穩定的再生能源，不但可以穩定供電，而且可以避免電價大漲，將來等到再生能源成熟，價格便宜之後，再慢慢增加使用比例。

韓國瑜表示說，第二，因為火力發電會造成空氣污染，國際上許多國家都已經提出要減少燃煤發電，為了台灣民眾健康，將會減少火力發電，蔡英文只顧政治利益，不顧台灣人民需要，若他有幸當選總統，會依據去年以核養綠公投決議，立即檢討2025非核家園政策，提出穩健合理的目標，讓台灣人民缺電恐懼、口罩人生完全消失。

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