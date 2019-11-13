黑熊協會爆性醜聞　學姐留宿學妹家「伸爪摸挑逗」：妳一點戒心都沒有？

圖、文／鏡週刊

全世界第1個致力保育黑熊的非營利民間組織「台灣黑熊保育協會」，去年救援南安小熊並成功野放，引起全台關注，但就在該會備受外界肯定之際，卻傳出一樁主管對下屬的性騷醜聞。在該會從事兼職工作的R女向本刊表示，黑熊保育協會1位女主管曾多次對她猥褻，她向協會發出求助訊號，卻沒有任何下文，隱忍多時後，她已在今年5月選擇離職，不過身心早已受到嚴重創傷，至今仍走不出來。

▲黑熊協會在全台為保育界效力，在東部也有設分部教育館。（圖／鏡週刊提供，下同）



去年7月，花蓮南安瀑布附近發現1隻落單的小黑熊「熊妹妹」，經過「黑熊媽媽」黃美秀老師創立的台灣黑熊保育協會細心照料，以及野化訓練9個月後，黑熊妹妹在今年4月30日搭乘黑鷹直升機重返山林，創下台灣第1次成功野放黑熊的紀錄。

正當全台都在為黑熊妹妹找回新生起點充滿感動、祝福的同時，未料一起猥褻醜聞，竟在黑熊協會內埋藏已久，且受害者至仍深陷在陰影中走不出來。

「我愛協會，可是協會有狼。」1名獸醫師R女向本刊表示，2017年12月22日晚間，她接到當時任職黑熊協會的1位女主管來電，表明恰巧到台中出差，希望能一起吃飯敘舊。由於女主管是R女大學時期的學姐，對於學姐的邀約，R女不疑有他赴約；餐後，學姐以隔日一早要搭火車不便為由，詢問可否借宿在車站附近的R女家，R女同樣未起疑心，答應了請求。

沒想到這一點頭，卻是R女夢魘的開始。當晚R女與學姐共睡一床，熄燈後，2人先是天南地北閒聊，但沒一會兒，R女的睡意越來越濃，就在即將睡著之際，學姐突然開始對她上下其手，不斷撫摸她的身體，並挑逗她。

這一摸，讓R女馬上被嚇壞，直呼：「不要！學姐妳要做什麼？」但她卻理所當然地說：「妳讓我來妳家，難道一點戒心都沒有嗎？都不怕引狼入室嗎？」讓R女聽完不知所措，也更加惶恐害怕，頓時失去反抗能力。

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