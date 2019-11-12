台肥遭爆借款給韓國瑜買豪宅！鄉民匿名「附上連結」檢舉　北檢將分案調查

▲韓國瑜競選辦公室表示，購屋案一事已經說明清楚。（圖／記者黃國霖攝）

記者劉昌松、林昱萱／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜的豪宅風波延燒，而民進黨立委林俊憲更是指控包含韓國瑜在內的6戶確實曾找民代施壓，才讓台肥轉彎借款13億元，痛批「為何世上苦人多？就是因為你們在炒房！」此外，北檢的檢察長信箱12日也接到匿名檢舉，期盼司法調查釐清台肥是否涉背信、圖利等罪嫌。對此，北檢未來可能將分他字案追查。

韓國瑜被爆出2015年曾在南港訂下7200萬元的豪宅，引起外界嘩然，而林俊憲指出，台肥在2014年12月中開始發出催繳令，要購買戶把兩成錢繳回，否則沒收房價15%，讓貴婦炒房集團壓力很大，找來民代開協調會，最後台肥不但撤銷催繳期限，且同意借款，共借出13億元，可分20年分期償還借款。

對此，韓國瑜競選辦公室也11日發文強調，購屋案一事已經說明清楚，不會再隨特定政治人物起舞，如有不法，歡迎舉發。不過，發完聲明的隔天，隨即就有人匿名向台北地檢署檢舉。

▲林俊憲召開記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

據了解，一位民眾以化名寄信到檢察長信箱，內容簡短幾字，希望檢調了解台肥高層是否涉及背信罪嫌，信中附上PPT連結，裡面有許多韓國瑜購買台肥南港豪宅新聞的討論。

因信件內容未明確指出可能的犯罪情節或手法，也未點名是哪位台肥「高層」，所以北檢先送分案室，依法定程序可能會先分他字案處理。

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