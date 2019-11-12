學姐新男友爆劈腿！現正「同居舊愛正妹女記者」　一張打卡照揭真相

▲11/01 07:29疑似被劈腿的劉男前女友前夜剛醉倒在劉家大門，隔天一早就出門採訪，而採訪對象正是與劉男熱戀ing的學姐。當事人已經變裝處理。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，學姐與劉姓男記者爆出新戀情的背後，卻藏了一段鮮為人知的三角關係。知情人士透露，劉男與前女友交往約2年，今年9月中還曾以情侶姿態參加友人聚會，但10月就傳出他與學姐熱戀，不過在與學姐交往後，劉男還繼續與前女友同居，「不管是對前女友或學姐，劈腿的行徑令人看不下去！」

據透露，學姐的新歡花美男，是主跑北市府的劉姓記者，與同是電視台記者的正妹前女友交往時，背著女方偷偷與學姐熱線被抓包，且通話時間都不短，每次被問起，劉都以聊公事、問新聞線索等理由搪塞；和學姐在10月間陷入熱戀後，又仍與前女友藕斷絲連，甚至與她同居在一個屋簷下，疑似劈腿的行徑令身旁友人看不下去。

據劉男與前女友雙方友人提供的線索，劉男夜奔學姐香閨的前一天、6日下午，劉男前女友還在臉書貼文，照片視角正是從劉家望出去的遮雨棚與天空，顯見當時可能還住在劉家。

本刊調查，25歲的劉男畢業於世新大學新聞系、政大傳播碩士，擔任電視台文字記者僅2年多，去年底開始跑柯市府新聞後，不到1年就近水樓台追上大2歲的採訪對象黃瀞瑩；前女友則是今年才剛踏入記者圈，目前仍在攻讀碩士，外型甜美亮麗，常綁馬尾現身採訪現場，同業都誇她不比學姐遜色。



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