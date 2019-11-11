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她大嘆親切傳「^^」反而嚇壞菜鳥　貼文吸萬人共鳴曝背後原因

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▲ 研究證實，使用手機通話容易造成記憶力率退 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 原PO傳笑臉原本是希望表達親切，結果年輕人卻覺得很嚇人 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者許祐誠／綜合報導

許多表情符號的意涵相當多變，如果使用不當，可能會不小心洩漏自己的年齡。日本一名女網友近日便在推特上感嘆，自己和別人傳訊息聊天時，常常會使用笑臉「^^」，希望讓文字感起來更溫和，結果對於年輕人而言，意思卻完全不一樣，讓她感到非常無奈。貼文曝光後，意外引起許多網友討論，更吸引自稱比較年輕的網友們留言解釋。

原PO木村祥子在公司內是資深員工，她上(10)月25日在推特po文，一開始便點出「本周令人震驚的事實」，原來自己平常使用的笑臉符號，實際上對於年輕人而言非常嚇人，而且效果似乎適得其反，原本以為自己永遠都會使用笑臉，但最後「我不會使用它了^^」。

結果短短一篇文，至今已經吸引8.2萬人按讚，4.2萬次的分享，更釣出許多也在使用「^^」符號的網友們抱不平。有人表示，「我們不應該放棄，因為這是最早能從pc打出來的表情符號」、「這裡是網路老年協會嗎^^」，原PO的朋友也留言，「我們用了很多.....當心^^」、「這是一個受歡迎的ww文化衝擊ww（代表大笑，越多ｗ強調越好笑）。」讓原PO無奈地表示，「相反，我所做的恰恰好相反呢^^」。

對於原PO的無奈，許多自稱年輕的網友們解釋，因為笑臉符號具有挑釁意味，年輕一代都會避免使用，「自己只有在挑釁時會使用這個^^」、「笑臉通常會被解釋為傳達諷刺語意」、「我打笑臉都會被朋友罵，所以我就明白了」、「我覺得年輕人都會避免使用笑臉，但長輩卻經常使用。」

此外，網友們也紛紛在底下PO出許多表情符號，建議原PO以後可以用來替代「^^」，「^ω^←您應該這樣做」、「^。^這會讓你可愛」、「留（՞ڼ◔）像這樣的表情。」

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