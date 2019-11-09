精神病男「追趕毆打」9歲男童致死　父親訴：20分鐘沒人救

▲長沙9歲男童遭毆打致死。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

記者馬叔安／綜合報導

湖南長沙一名9歲男童，於5日在所居住的社區遭到陌生男子毆打致死，警方於兇手落網後指出，馮姓兇手曾因患有精神分裂症住院休養。然而受害的男童父親表示，整起行兇時間長達20分鐘，沒有人上前救援，就連社區的保安也沒有盡力提供援助，下一步將控告行凶者家屬和社區物業。

根據當地警方9日通報，5日下午1點半左右，馮姓嫌犯與9歲的羅姓男童在社區的電梯廳附近相遇，隨後便將其追逐並毆打，之後陸續有群眾聚集，嫌犯最後被男童父親與其他民眾合力制伏。

▲案發現場。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

通報指出，馮姓嫌犯今年30歲，無業的他1日剛與父母搬進該社區，於2010年時曾因患有精神分裂症入院治療，目前已經被刑事拘留。

《揚子晚報》報導，男童父親認為，社區保全拖延了救助時間，「他們沒有盡力，根本就不動。」至於行凶者，「他就跟我們住在一個小區，但根本就不認識，平時也沒見過，如果真是精神病最好提醒一下小區的人啊。」

▲案發社區自發組織募捐。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

《澎湃新聞》報導，案發後，社區有居民為死者家庭募捐，數小時內已募捐到人民幣千餘元，不少前來捐款的鄰居都表示遺憾，發生在他們身邊的事，沒有及時發現並制止。

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