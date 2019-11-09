週刊驚爆：蔡壁如邀黃國昌入不分區　引發時力一夜家變

圖文／鏡週刊

歷經8月的立委退黨潮，身兼時代力量決策委員的台北市議員林亮君與她的助理、時力黨代表吳崢8日晚宣布退黨。本刊調查，6日天台灣民眾黨發起人蔡壁如接受媒體訪問時透露，她有意邀時力立委黃國昌列民眾黨不分區第1名，這個事件引發時力黨內群組內訌，成為林亮君、吳崢退黨的導火線。

知情人士透露，就在媒體報導蔡壁如有意邀黃國昌列為民眾黨不分區立委第1名後，有時力決策委員在黨內群組要求當事人應出面澄清，林亮君也在群組中呼籲，黨主席應該要針對時力與其他政黨合作的態度、策略進行說明。

沒想到，時力黨主席徐永明竟在群組要大家「把話收回去」，甚至還嗆聲，現在時代力量財務上的負債，所有人都應該負責。更嗆辣的是，徐永明甚至點名時力前主席邱顯智說：「如果邱顯智要列入不分區立委，那就把黨主席接回去！明天我就可以交辦！」

據了解，徐永明的嗆辣發言引發黨內許多人不滿，也成為讓林亮君決定退黨的關鍵因素之一。另一個引發二人退黨的原因，黨內人士揣測，應是時代力量的不分區提名作業，至今仍是黑箱，並沒有依循提名小組討論的民主機制，而是由徐永明、黃國昌等人單線徵詢決定。

這位人士描述，有提名小組成員向黨中央詢問不分區提名徵詢過程為何連提名小組都不知道，黨內高層卻回應：「因為怕消息外洩，所以都不公開。」甚至還向提問的人質疑：「如果名單走漏，這風險誰扛？」

另外，黨內人士也表示，當初時力北市3位議員林亮君、黃郁芬、林穎孟共推林亮君參選決策委員會，退黨卻沒有事先與另2人溝通，不但導致黨團解散，北市議員在決策委員會的代表也歸零，也讓黃郁芬、林穎孟非常錯愕、無法諒解。



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