打造幸福健康職場　遠雄人壽獲頒體育署「運動企業認證」

▲遠雄人壽推動幸福企業有成，獲頒體育署運動企業認證。圖左為教育部常務次長林騰蛟，右為遠雄人壽人總室經理高丹琳。（圖／遠雄人壽提供）

財經中心／台北報導

遠雄人壽推動健康運動風氣，榮獲教育部體育署「運動企業認證」，4日在福華文教會館接受表揚。遠雄人壽表示，這個獎項顯示遠雄推動幸福企業有成，受到外界一致肯定。

遠雄人壽表示，日前成立健康促進小組並和國健署北區健康中心共同合作，以「安全職場完善設施」、「貼心優質福利制度」、「美好生活調劑心靈」三大健康策略，滿足每位員工身心需求。繼2017年獲衛福部頒發「健康啟動職場認證」，2018年攜手台灣健康運動聯盟，號召員工參與「健康達人挑戰賽」，2019持續推動健康運動風氣，榮獲教育部體育署「運動企業認證」。

遠雄人壽表示，公司積極打造友善職場環境，透過健康促進問卷發現有高達70%以上的同仁運動量不足，超過一半有體脂肪超標問題。為了協助同仁重視健康管理，進一步身體力行，今年4月起舉辦為期六個月的體重管理競賽，將參賽者依BMI值進行「重量級」、「中量級」、「羽量級」分組，最終各組前三名共減重逾15公斤，成效顯著。

遠雄人壽指出，員工的健康能有效提升職場競爭力，因此每季聘請專業醫師諮詢服務、定期發送衛教資訊、優於法規每兩年提供一次免費健康檢查，透過健康促進集點活動與健走講座等，提高健康意識；邀請各領域專家親臨指導舉辦安心外食、體重管理及壓力調適等主題講座，加強正確飲食觀念。

此外，遠雄人壽也大力鼓吹員工運動健身，每日以健康操帶動同仁舒活筋骨，各種運動類社團，包括瑜珈、舞蹈、羽球、登山等，就占總社團數達88%，目前也規劃在遠雄金融中心設置百坪員工中心，提供員工休憩或進行各項運動的多功能場地。

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