波蘭挖出海中怪物「上龍」化石　血盆大口能直接咬死蛇頸龍

▲上龍體型超過蛇頸龍，幾乎為當時海洋生物天敵。（圖／取自scienceinpoland 網站）

實習記者謝汶穎／綜合報導

古生物學家在波蘭山區的小鎮發現1.5億年歷史的「上龍」化石，這也是波蘭第一次挖出這類型的海洋爬行動物。上龍（pliosaur）出現在侏羅紀晚期（The Late Jurassic），類似超大型鱷魚，體型是現在虎鯨的2倍大，重達數十噸，且有厚實的下巴和尖銳的牙齒，以鯊魚、烏龜甚至其他海洋恐龍為食。

《Proceedings of the Geologists' Association》期刊10月發表文章表示，在波蘭聖十字山脈附近的克扎諾維采小鎮（Krzyżanowice）挖掘到恐龍的骨骼碎片，經過古生物學者鑑定後，認定這是來自侏羅紀晚期的巨型海怪「上龍」的遺骸。

上龍是當代極為兇猛的海洋動物，體型最長達到15公尺，是現代虎鯨的兩倍。挖掘恐龍骨骼的學者泰博羅夫斯基（Daniel Tyborowski）表示，很難想像這些生物和現代動物相比規模有多大，「牠們超過10公尺長，重達數十噸，且擁有強力的頭骨和下巴，牙齒又長又尖。」上龍本身的優勢，讓牠們能以海龜、鯊魚甚至蛇頸龍等大型海洋恐龍為主食。

泰博羅夫斯基說，在歐洲只有少數國家發現過上龍，而這是波蘭首次出現。這一次挖掘除了上龍的化石碎片，還發現一些蛇頸龍骨、老鱷魚、海龜等化石。而從海龜化石上的齒痕可以推測，當時可能就是上龍的獵食對象。

研究結果表示，挖掘到化石的玉米田在當時為熱帶地區，曾有溫暖的潟湖存在，形成一個長期穩定的生態系統，因此可能會有更多的動物化石會在這裡出現。古生物學家也會繼續在這邊調查，希望能在古生物骨骼研究上，能得到更多材料。