謝金燕4套看秀戰服制霸巴黎街頭：「要做就是要做到最好！」

姊姊謝金燕來到四大時裝週最後一站巴黎，身穿4套戰服在巴黎街頭引起注目，秀場內和國際名人交流合照，場外讓街拍攝影師捕捉最美風景，不畏低溫、時差，姊姊霸氣回應：「要做就是要做到最好！」

姐姐穿著Off-White緊身黑裙搭配Christian Louboutin紅色斜肩包，一抵達Off-White SS20秀場，鎂光燈閃不停。逆天美腿搭配毛毛綁帶高跟鞋，並特別用領帶當頭飾再搭配帥氣耳環，謝金燕說：「因為裙子比較sexy，所以用帥氣一點的配件平衡，性感同時也要帥氣才是姊姊！」

出席Vivienne Westwood時裝大秀，造型就是要搶眼！姊姊紮起髮搭配Chanel長鍊墨鏡，身穿 Vivienne Westwood 流蘇洋裝，踩個黑色高跟靴，不能再帥了！

場內和變裝皇后Drag Queens們一起帥美，姊姊直呼：「他們都好高！」不過面對鏡頭，姊姊專業起來仍霸氣十足。

台灣品牌夏姿Shiatzy在巴黎大秀當然要現身支持！謝金燕身穿夏姿黑色蕾絲洋裝出席SS20服裝秀，若隱若現地讓一起看秀的侯佩岑和曾馨瑩都直呼姊辣得好優雅。謝金燕也特別搭配多個耳環展現可優雅又可帥氣的女人look。

從紐約、倫敦、米蘭，來到四大城最後一站-巴黎，已經不知道在過哪個時差、哪個季節，每天行程都十分緊湊的謝金燕，仍發揮姊姊精神，霸氣完成所有任務。巴黎時裝週來到尾聲，姐姐這次不走帥氣路線，身穿Blumarine洋裝，漫步在巴黎街頭，巴黎色調搭配優雅仙氣洋裝，展現姊姊浪漫又堅強的一面。

※編輯：Tiffany Leu |

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

姐姐謝金燕：時尚就是穿出你的態度!!

2019 FNO紅毯直擊！姊姊謝金燕、GEM鄧紫棋、臺北市長柯文哲夫婦時尚合體

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。