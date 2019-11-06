國道苑裡段連環撞！10車追撞一團「6人受傷」　1男留院觀察中

▲國道3號北上157.6公里處苑裡路段6日上午發生連環車禍。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

國道三號北上157.6公里處苑裡路段，6日上午7時許發生連環追撞車禍，一輛大貨車撞上前方停等下交流道的9台自小客，造成6人受傷送醫治療，幸均無生命危險。警方初步調查，吳姓貨車司機（29歲）應為未注意車前狀況，因此釀成這起車禍意外，詳細事故原因正釐清調查中。

國道警察大甲分隊6日上午獲報，國道3號北上157.6公里處、苑裡交流道附近，發生大貨車追撞前方9輛自小客、小貨車，共10台車輛撞在一塊，自小客車體嚴重受損，造成6人受傷送醫。

警方初步研判，吳姓大貨車駕駛疑因未注意車前狀況，撞上等待下交流道的9台自小客、小貨車，吳姓駕駛經酒測無酒精反應。

▲警方初步研判，大貨車司機應為未注意車前狀況，釀成這起車禍意外。

整起事故共造成6人受傷送醫治療，其中43歲蔡姓男子送往大甲李綜合醫院就醫，身體有擦挫傷，意識清楚，目前留院觀察中。其他5人則送往光田醫院，陳女（28歲）頭暈、噁心，經檢查無礙離院；陳女（49歲）頸部、背部疼痛，經檢查、止痛後離院；黃女（46歲）右前臂、雙小腿擦傷，留院觀察，生命跡象穩定；鄭男（53歲）右小腿、後頸疼痛，經檢查後無礙離院；牛男（44歲）頭部、手腕擦傷，後頸疼痛，有輕微腦震盪，留院觀察，生命跡象穩定。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



【更多新聞】



孤身闖邪教尋兒！婦臥底扮煮飯婆2年 慘被「宇宙能量棒」戳瞎雙眼



12強女球僮「胸前狂晃」IG被神出！ 自爆被鄉民關注丟工作：損失最少2萬



子瑜曝「未來人生規劃」：從小就想！ 網一聽笑了：超有台味