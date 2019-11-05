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想推倒所長慘遭警棍「打屁股」　網亂嗆「台灣沒法治？」…臉超腫

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▲▼所長徐子胤從後面被推一把，拿起警棍執法打屁股將醉漢壓制。（圖／翻攝自爆料公社）

▲所長徐子胤從後面被推一把，拿起警棍執法打屁股將醉漢壓制。（圖／翻攝自爆料公社）

記者陳豐德／新北報導

新北市一群屁孩3日晚間11時許在三重KTV歡唱之後，一群人醉醺醺地在三重正義北路巷口聚集，並大聲喧嘩，民眾誤以為是鬧事嚇得報警，快打部隊趕抵鈔登資料時，一名醉漢從背後推了所長徐子胤一把，隨即被所長拿警棍「打屁股」壓制，有民眾見狀拍下影片控訴「台灣沒法治了嗎？」誤以為是警方隨意打人，直到被網友打臉才尷尬刪文。

根據瞭解，當晚7名年約20歲的屁孩至三重正義北路上一間KTV喝酒唱歌，後續眾人結完帳，晚間11時許在KTV旁巷弄內大聲喧嘩，轄區三重派出所所長徐子胤接獲民眾報案，指稱該處有口角糾紛後，隨即啟動快打部隊共13名警力到場，迅速控制場面。

不料屁孩們見警方到場後，好言相勸抄登資料，以為快打部隊是吃素的，仍然持續叫囂，過程中一名蘇姓男子在背後動手推了所長一把，徐子胤見狀隨即掏出警棍執法「打屁股」，並把眾人壓制在地，等到醉漢們清醒一點後才訓誡他們，並讓眾人離去。

當時一名民眾見警方到場後就拿起手機錄影，並分享到臉書社團「爆料公社」上，痛批「台灣現在是怎麼樣？到底是什麼事？警察這樣子隨便亂動手？現在台灣已經沒有法治了嗎？你們還算是人民的保母嗎？」

但明智的網友看完影片後發現，明顯是醉漢先推了警察一把才被打屁股，紛紛留言打臉「幸好有錄到警察先被推，不然就被亂帶風向！」、「妳都自己說不知道那小孩犯了什麼錯，為什麼自己就在帶風向。支持警察行使公權力！到時候密錄器畫面出來被洗臉」，讓貼文者取暖失敗，只好悻悻然刪文。

►生火了！連我媽都用到發光

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