自然美今起亮相進博會　六大系列護膚新品「超狂3.5折」搶單





▲東森自然美推出六大系列護膚新品，參加第二屆中國國際進口博覽會。（圖／自然美提供）

記者陳政錄／上海報導

自然美來了！「第二屆中國國際進口博覽會」5到10日於上海國家會展中心舉辦，美妝護膚品牌—東森自然美推出「六大系列新品」，首次亮相進博會舞台，更提供「十大功能智能肌膚檢測儀」免費體驗，和超狂低至3.5的銷售策略，力求藉進博會平台一炮而紅。





▲上海進博會在國家會展中心舉辦。（圖／CFP）

自然美是1972年成立的天然護膚美容品牌，1992年進入上海，2018年獲東森集團投資「強強聯手」後，加碼台灣研發投入、啟動上海奉賢區擴廠計畫，並借助東森購物、新媒體營銷手段整合線上、線下資源。

在為首次登陸進博會舞台，選出的「六大系列護膚新品」中，包括奇肌無瑕活膚系列、NB-1勝肽水光標靶系列、超效保濕水光系列、積雪草煥活系列、瑞昇醫美護膚系列，以及適合年輕族群的PS美美妍系列等六大系列護膚品，滿足不同年齡族群、不同肌膚問題的需求。

▲東森自然美日前舉辦「2019進口博覽會產品發布會」。（圖／記者陳政錄攝，下同）

除了護膚新品外，現場還將提供「十大功能智能肌膚檢測儀」免費體驗，展現自然美解析人體肌膚「關鍵密碼」，並提供專業諮詢的雄厚實力，響應進博會鎖定專業採購商的策展初衷，祭出單筆訂單按100萬到200萬元人民幣以上不等價格，提供低至3.5折的優惠折扣，和5到10%的樣品支持等。

根據Euromonitor資料顯示，大陸護膚品2018年零售額達到2,122億元人民幣規模。東森自然美執行長林燕玲在日前發布會上指出，自然美擴大研發投入後，採用鑽石級、諾貝爾級原料推出明星護膚品，未來，也將考量推出子系列等，進一步滿足大陸消費者多樣的需求，並藉進博會平台，尋找電商等領域的通路合作夥伴。

東森自然美攤位設在「第二屆中國國際進口博覽會」品質生活展區，6.1館A7-09。

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