沉沒101年卡死「風雨竟移動老鐵船」　飄向尼加拉大瀑布…場景驚呆管理員

▲百年沈船移動。（圖／翻攝自尼加拉公園委員會）

記者陳亭伃／綜合報導

大自然所帶來的變動，有時可能會改變百年、千年以來的景觀。近日加拿大尼加拉公園委員會（Niagara Parks Commission）表示，一搜1918年沉沒在尼加拉河底的鐵船，竟然脫離河床開始移動，目前正向大瀑布的邊緣移動，但無墜落的風險。這樣的奇觀讓公園管理者感到相當驚奇，因為多年來這艘船都沒有被大風大雨干擾過。

根據《CNN》報導，上月31日尼尼加拉公園委員會提到，近日的天氣讓沉沒百年的老鐵船離開了原本卡住的岩石，往更靠加拿大一側的瀑布區移動，這可以說是一世紀以來最明顯的移動。

這艘老鐵船在1918年8月6日的疏浚工程中，因為脫離拖船，結果遭到水流帶走到尼加拉河中游，之後卡在馬蹄瀑布約594公尺的河床石塊中間，之後的101年完全都沒有移動過，但因為萬聖節時有風雨讓鐵船側翻，開始出現旋轉式的移動。

但目前鐵船僅是小小移動50公尺之後，隨著天氣改變又再度停止，管理員也表示很可能這樣一停下，就要又要過數十年甚至百年，目前卡在接近尼加拉瀑布邊緣，公園委員會也將會持續監視其移動方向，確保不會有墜落的狀況。

The severe weather conditions experienced yesterday have caused the iron scow, which has remained lodged in the powerful upper rapids above the Falls for over a century, to shift significantly from its position.



History of the Iron Scow Rescue: https://t.co/9Pehx8dabS pic.twitter.com/AG4nfLrzXx — Niagara Parks (@NiagaraParks) November 1, 2019

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