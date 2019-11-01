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化妝台大換季！補水聖品搭配「冬季保養3大點」　養出爆水嫩肌

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▲▼黛珂保養品。（圖／記者黃克翔攝）

▲冬季保養不簡單。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

時序慢慢進入立冬，很多人陸續將衣櫃換季，除了服裝慢慢改穿長袖長褲，肌膚也可能響起乾燥警鈴，是時候準備展開保養大作戰，而冬天養肌關鍵字不外乎保濕、滋潤、鎖水。想維持住水潤的肌膚狀態，除了要挑選適合自己膚質的保濕聖品，也要搭配3大保養重點，才能養出冬日裡的水煮蛋肌。

【重點一：強力補水，讓肌膚喝飽飽】

請繼續往下閱讀...

冬季保濕不能不夠力，一定要讓水分滲透到肌底，春夏可能只需要偶爾濕敷，但冬天絕對要注重補水步驟。除了化妝水、面膜，還可以運用前導保濕精華等產品，打開肌膚吸收通道，瞬間補充水分，持續持久水潤，提升肌膚彈性與緊緻度。

適合單品： Innisfree 綠茶籽精華液

▲逸歡,面膜,懶美教室,保養,我的美麗日記。（圖／記者蔡靜宜攝）

▲冬天敷面膜補水相當重要。（示意圖／資料照）

【重點二：穩定冬肌的不二法則，油水平衡】

冬天保養一定要讓肌膚達到油水平衡，若使用不含油脂或不夠滋潤的保養品，保濕度可能會不夠，還可能流失水分，讓臉瞬間乾巴巴、甚至乾紋上身，建議保養品裡要有1～2樣選滋潤型產品，好好呵護自己的嫩肌。

適合單品： SHISEIDO 資生堂 百優精純乳霜

資生堂保養品（圖／記者林世文攝）

▲眼下保養也不能忽略。（示意圖／資料照）

【重點三：凍膜養護，深層修補零死角】

如果平時比較沒時間保養，只能用簡單的化妝水、精華和乳液，但為了應付肌膚突然有狀況，或是有約會，需要完美出席的時候，不妨準備一瓶救急的凍膜，每週敷一次修復，畢竟對抗秋冬乾荒，減少細紋、乾燥與脫屑問題，就是許多人必做的功課。

適合單品： CLINIQUE 倩碧 水磁場72H超循環保濕凝膠

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