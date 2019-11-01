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仿製「克羅心」外包裝大搞奢侈潮流　兄弟檔1hr量產4500包毒咖啡

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記者邱中岳／台北報導

刑事局警方日前接獲線報，有民眾在桃園一帶進行毒品分裝工廠，警方上門查緝發現一對兄弟檔在家中囤放大量分裝機，以及製作大批仿製好萊塢品牌「克羅心」的外包裝袋，但2人僅表示，「自己食用，沒有要販售」。

▲▼警方在方姓兄弟檔住處搜出5台智能分裝機，估計每台一小時可生產9百包，5台同步可製作4千5百包。（圖／記者邱中岳攝）

▲警方搜出5台智能分裝機，估計每台一小時可生產9百包，5台同步可製作4千5百包。（圖／記者邱中岳攝）

警方調查，40歲、38歲的方姓兄弟檔，在桃園一帶成立毒品分裝工廠，警方上門搜索在家中赫然發現電腦智能分裝機，以及知名可可粉以及一粒眠、k他命等毒品，警方訊後將兄弟檔以及另外1名藥腳依法送辦。

▲▼警方在方姓兄弟檔住處搜出5台智能分裝機，估計每台一小時可生產9百包，5台同步可製作4千5百包。（圖／記者邱中岳攝）

▲警方在方姓兄弟住處搜出毒品分裝袋，還印有好萊塢品牌「克羅心」吸引年輕人。（圖／記者邱中岳攝）

警方表示，現場發現方姓兄弟檔在家中囤放30萬包毒咖啡包，且外包裝上還印有好萊塢品牌「克羅心」，企圖吸引年輕族群上門購買，據悉市面上已經有該外包裝的毒咖啡包曾遭警方查獲。

▲▼警方在方姓兄弟檔住處搜出5台智能分裝機，估計每台一小時可生產9百包，5台同步可製作4千5百包。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方將方姓兄弟檔以及1名藥腳移送地檢署偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在場查扣5台智能分裝機，不排除方姓兄弟檔利用每台分裝機1個小時內可以製作出9百包毒咖啡包，5台同步作業每小時可以做出4千5百包毒咖啡包，目前也將擴大追查毒品來源。

▲▼警方在方姓兄弟檔住處搜出5台智能分裝機，估計每台一小時可生產9百包，5台同步可製作4千5百包。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方經過長時間跟監，在方姓兄弟檔住處發現一粒眠、k他命以及毒品分裝袋。（圖／記者邱中岳翻攝）

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