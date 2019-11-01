【瑪法達談星】10.30～11.05火象星座　射手最後一波財富與事業發達期

圖文／鏡週刊



牡羊座、獅子座、射手座，本週（10.30～11.05）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

萬里晴空，小顛無虞。金星轉進成就宮，可惜守護星再度與厄星角衝的這段日子，事業、學業正是得意順遂之際，卻可能誤踢地雷、小人犯衝或遭受無妄之災。切記藏鋒謙遜，減少對他人的威脅感，或儘量避開爭議衝突。事業、學業有突飛猛進、魚躍龍門之喜，可望以專業深度與廣度勝出，順利擠進某窄門。財運大爆發。愛情是一道幸福枷鎖。

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♌獅子座（7月23日至8月22日）

眾星拱月，樹大招風。事業星與財星呈年僅一度超幸運合相的這段日子，事業成就與財富鍍金連結度很強。才華得到高層賞識或受到主流市場追捧，名利雙收、叫好又叫座的幸運機運，並不陌生。尤其將因某事件展露身手、炒紅身價，引發外界既羨又嫉、褒貶不一的評價。正值年度投資旺季，風險偏好與投資獲利皆強。愛情是天翻地覆的化學作用。

♐射手座（11月22日至12月21日）

手到擒來，有如神助。本命宮迎來吉星金星進駐，且事業鴻運當頭的這段日子，堪稱年度最後一波為期月餘的財富與事業發達期。既是衝刺啟動的理想時機，也是鎖住領先優勢、並確立下階段成就幅度的短暫契機。關鍵時機點在月底事業星退行前數日。宜把握金星帶來的幸運磁吸效應，積極善用「吸引力法則」召來身邊貴人、機運與資源。事業汰舊換新、揭開新章節，藉著開創或前瞻性計畫自創藍海，不僅不再受制於人，也將順勢闖出一番局面。財運亨通，身價水漲船高。愛情是宇宙光年裡的唯一。



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