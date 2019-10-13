有人想殺我！ 2男疑似吸毒後妄想被害...夜間跳2樓摔傷

▲2名傷者皆為冷凍倉儲的員工，晚間疑似出現幻覺，竟從2樓窗口跳下。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市五股區12日晚間10時許，民義路二段上的一處鐵皮冷凍倉儲發生男子墜落事件。2名員工疑似吸毒後產生幻覺，喊叫著有20多人要來工廠找他們復仇，為了躲避不存在的追殺，竟從鐵皮屋2樓窗戶跳下，一人因此摔傷，被送醫救治後無大礙。警方事後通知老闆到場，聽到他們竟因妄想而跳窗自摔，感到哭笑不得。

▲2名男子從2樓窗口跳下後，墜落地面痛苦哀嚎。（圖／記者游宗樺攝）

附近的工廠老闆表示，事發時他的妻子聽到工廠的狗在吠叫，然後聽到有人倒地哀嚎喊救命，於是拿出鐵棍出來查看，見到冷凍倉儲的員工倒在地上，於是協助報警將2名傷者送醫。由於該處在凌晨常聽到住在裡面的員工會敲打工廠鐵皮牆壁，還會大聲對電話吼叫，懷疑他們可能有吸毒。

至於傷者雇主表示，並不清楚也未發現工廠內有毒品，只知道傷者可能是在服藥後產生幻覺，他們在工廠工作已經2個月，都是來自雲林的單親家庭，父親都已經過世，母親為越南籍新住民。由於2人都是更生人，平常沒地方住，才會窩身在工廠中，平時看也都無異狀，不知道為何會發生這種事。



警方表示，2名傷者均表示有20多人到工廠外，疑似要對他們復仇，但是在調閱工廠外監視器後卻發現並無此事，疑似出現幻覺妄想導致其異常舉動，不排除2人有吸食毒品的可能性，已將2人帶回派出所驗尿，確認是否有吸毒狀況。

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