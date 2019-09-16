沙國2油田遭炸「美一面倒砲轟」　伊朗崩潰怒揭內幕：美國想搞垮我們！

▲伊朗第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

沙烏地阿拉伯日前傳出沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的兩座油田14日凌晨遭到無人機攻擊，事發不久後，葉門叛亂組織隨即表示「無人機是我們派的」但美國方面仍表示，伊朗絕對才是背後主使。伊朗副總統第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）反擊，美國最終的目的真的非常可惡。

綜合外媒報導，自從美國去年5月退出伊朗和協議，並且對伊朗恢復制裁後，幾乎沒有手軟，導致伊朗也不願在沉寂，開始在國際上頻頻行動。在「阿美石油公司」遭襲後川普特別在推特上發文，提到「美國砲彈已經上膛，一位大家都知道真正的幕後黑手是誰」。

▲沙烏地阿拉伯2座煉油廠在周末遭無人機空襲，導致供應減半。（圖／路透）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也直接公開表示，伊朗絕對是攻擊行動的主使，「無預警的攻擊世界能源供應源頭」希望世界也能公開譴責伊朗。川普15日的推特貼文暗示伊朗就是主謀，但確切還是需要聽沙烏地阿拉伯的意見跟調查。

對此，伊朗官方感到相當不滿，提到因為美國刻意的栽贓與制裁，讓伊朗經濟已經陷入困境，通膨導致人民已經購買不起民生所需品，光是民營麵包的售價就是官方定價的3倍，肉品也限購，即便大排長龍也不見得買的到。國際貨幣基金（IMF）預測，2019年伊朗經濟將萎縮約3.6％。伊朗政府債務也持續增加。

美國對伊朗加重制裁，一年多來已經造成的影響逐漸浮現，但賈漢吉里也表示，絕對不會屈服在美國的霸凌之下。