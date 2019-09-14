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逆向被取締！ 貨車司機「哈哈哈」魔性大笑　員警反問：違規還這麼開心

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▲▼貨車司機被取締，反應引發熱議。（圖／記者曾俊豪攝）

▲貨車司機被取締，反應引發熱議。（圖／翻攝揚子晚報）

記者曾俊豪／綜合報導

違反交通規則被警察取締，很多人的反應都是不開心、不耐煩，擺著臭臉等警察開單。不過，江蘇徐州一名貨車司機，月初因為逆向被警察取締，只見他下車後，臉上掛著笑容，讓執勤的員警相當疑惑，問他「違規還這麼開心？」結果司機回應，「那怎麼辦，總不能跟你們打架？」逗趣的回應引起網友熱烈討論。

《揚子晚報》報導，這起違規事件發生在2日，根據員警執勤秘錄器，一輛白色貨車從前方逆向行駛，員警立刻將貨車攔下，並要求司機熄火，下車接受檢查。而交警沒有想到的是，司機跳下車走近交警過程中，臉上始終掛滿了笑容。

這名員警充滿疑惑，問他「怎麼回事」，司機回答「逆行（逆向）了」，隨後發出「哈哈哈」的笑聲。這舉動讓員警感對不可思議，反問「逆行（逆向）了，怎麼還笑得這麼開心」，只見司機仍然投以笑容，並回答，「那怎麼辦，我總不能跟你們打架？」

報導提到，按照相關規定，司機逆向的行為需要接受罰款人民幣200元，駕照記3分的處罰。執法過程中，司機一直都很配合民警，並表示自己會接受教訓，笑容一直都掛在臉上。

報導指出，影片被上傳網路後，有網友表示，「司機是在用笑容掩飾被處罰的尷尬」，還有網友分析，「司機的心理，其實就像是一個耍小心機的孩子，一下子被人當面撞破了，才自我解嘲式的笑出來。」也有人調侃，「就算臉打著馬賽克，都能跟瘦到司機魔性的笑容。」

►原來司機用了... 隔著馬賽克都感到容光煥發！

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