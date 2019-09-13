24歲女師凌晨校內墮樓亡！　姐姐見最後一面爆「全身掐痕」：像被拖過

▲廣州女老師在校內墜樓身亡，姐姐認為事情有蹊蹺。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

廣州番禺24歲女老師王潔（化名）11日於學校宿舍大樓墜樓身亡。女老師的姐姐透露，妹妹出事前沒有異狀，而且身上多處有掐痕與輕傷，「感覺像被人拖拽過」，認為事情並不單純，在網路上請求大家協助找出真兇。

根據《荔枝新聞》報導，死者的姐姐王洋（化名）透露，11日8時11分接到學校電話，表示妹妹已經墜樓身亡，她們一家人緊急從老家泉州趕到廣州，在殯儀館見妹妹最後一面。

但王洋表示，妹妹的下巴、脖子處和大腿內側有掐痕，腳關節也有輕微擦傷，身上還有灰塵，感覺案情不單純。王洋還指出，妹妹在出事前沒有異常，10日剛剛把每月固定的家用2200元人民幣（約9900元新台幣）轉給她。

王洋指出，因為家中父親很早就過世，家裡三姐妹互相扶持，王潔是老二，從小就很聽話懂事，平時個性也很開朗，沒聽過有跟別人有衝突，在8月的時候還曾告訴王洋想和朋友一起出去玩，認為妹妹「不可能是自殺」。

廣州番禺公安12日通報，警方11日5時34分接獲報警，稱在南村鎮華南碧桂園小學宿舍樓D棟門口有一女子墜樓。警方與救護人員到場後確認該女子已無生命跡象。調查後發現，死者王某（24歲，福建人）為該小學教師，經現場勘查及屍體檢驗，確認其符合高墜死亡特徵。警方兩日來多方調查取證，尚未發現他殺證據，正對該事件作進一步調查。