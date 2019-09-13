出價者多按一個0！蠢妹花6000萬得標二手賓利...「比新車貴4倍」哭了

▲李女拍到的價格，比新車貴了4倍。（圖／翻攝自《搜狐》）



實習記者賴韻如／綜合報導

大陸廣西日前發生一起超大烏龍！一名李姓女子在京東拍賣網上拍賣一輛二手賓利，原以為自己以人民幣143.6萬元（約新台幣624.8萬元）就買到，沒想到之後才發現自己竟是以人民幣1436萬元（約新台幣6248萬元）落槌成交，最後加上傭金，總共付了人民幣1500多萬元。

據《搜狐》報導，這起事件發生於8月5日，當時這輛二手賓利於京東拍賣網上的起拍價為86萬元，至當天晚上9點結束為止，共有159次出價紀錄。紀錄顯示，該車在第139次出價為「人民幣140.3萬元」，沒想到在第140次出價時，價錢直接跳到「人民幣1430萬元」，僅過了23秒就差了10倍。不過，這個異狀卻完全沒有人發現，最後則由李姓女子以人民幣1436萬元的成交。

▲沒看到多一個0，李女以人民幣1430萬元得標二手賓利。（圖／翻攝自《搜狐》）



由於該車輛的「競買須知」中明確寫道，「拍賣時的起拍價、成交價均不含拍賣佣金，買受人除了需支付成交價款外，還需按成交價的5%支付拍賣佣金。」故李女最後總共必須支付人民幣1507.8萬元，比該輛新車價的人民幣400至600萬整整高出好幾倍。

報導中指出，李女並非是將車價從人民幣140.3萬元拉升至1430萬元的「手滑出價者」。受委託拍賣該車的南寧海關委託廣西公務拍賣行相關人士透露，目前李女已經毀拍，她也已經以「拍賣過程出現重大失誤」為由，起訴至南寧一城區法院，但先前支付的人民幣30萬元保證金將不予以退還。

▲二手車商猜測，出價者是想出價143萬，應是手滑多加了一個0。（圖／翻攝自《搜狐》）

消息傳出後，不少網友紛紛留言表示，「手速快帶來的後果」、「這就和我把143拍成1430的煩惱一樣」、「起訴誰？起訴自己的手嗎？」、「有錢人的煩惱就是這麼的樸實無華」、「蠢女人無疑了」、「估計是黃金製成的車」、「小心使得萬年船，這都是粗心的後果」、「這個應該撤銷吧，溢價10倍買，肯定是不小心呀」、「洗錢新方法？」、「前面那個人就算故意的，你不拍了他就成交了，但是是你自己沒注意，難道是別人的錯？」。