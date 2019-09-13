【瑪法達談星】09.11~09.17土象星座　處女刷新個人年度最旺紀錄

金牛座、處女座、魔羯座，本週（09.11~09.17）土象星座運勢。

圖文／鏡週刊

♉金牛座（4月20日至5月20日）

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天賜良機，心願得償。守護星與水星呈難得合相吉兆的這段期間，「心想事成指數」驟揚，可望驚喜遇見飄來好運，順勢加碼挺進理想目標，或順利從險象脫身、難題解套。事業靈活彈性、溝通效率大進，活絡互聯網絡發揮群聚價值。可望順利打入某菁英團體。切記單打獨鬥不如並肩作戰。人脈直通錢脈。財星高照。愛情是輕輕撩過的心弦。

♍處女座（8月23日至9月22日）

遙相呼應，如魚得水。守護星、財星連袂轉進財富宮、且與財星呈超幸運合相的這段期間，加上本命宮仍擁太陽與火星護持，再度刷新個人年度運勢最旺紀錄。事業、財富、情感都各有相當收穫。工作或情感夥伴關係易在此時進階升級、發展為較固定與長期的互惠互信模式。事業經營自律紮實、可圈可點。財源廣進。愛情是幸福導航自駕。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

談笑用兵，駕馭自如。兩大吉星金星與水星相繼轉進事業宮的這段期間，即將開啟年度事業最精彩章節，為期月餘的絕佳時機窗口可望洞開。宜牢牢把握，多方延伸觸角、試探各種可能，為鎖定目標與成功定錨。儘管臨時狀況、繁雜瑣事如雪片飛來，同步達成各方期待堪稱行有餘力。小考過關。荷包增厚、身價墊高。愛情是種心情遊牧狀態。



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