台南市麻豆工業區　市地重劃工程榮獲金安優等獎

▲台南市麻豆工業區市地重劃工程，榮獲金安優等獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部職安署2019年度金安獎頒獎典禮，9月11日在新北市新莊典華會館頒獎，台南市政府地政局主辦的「台南市麻豆工業區市地重劃工程」榮獲D組（10億以上）參選工程的第1名。

在工程開工之初，台南市長黃偉哲即簽署本案工程的職業安全衛生宣言，黃偉哲特別恭喜台南市地政局陳淑美局長帶領的工程團隊榮獲殊榮，同時感謝地政局工程人員付出辛勞、專案管理亞新工程顧問公司、設計監造台灣世曦工程顧問公司及施工承商瑞鋒營造公司，在大家共同的努力之下，確保麻豆市地重劃工程施作期間的職業安全衛生以及工程品質，這些努力與付出，值得最大的掌聲與鼓勵。

地政局長陳淑美表示，此工程在施工團隊創新作為下，重劃工程將小尺寸的排水箱涵以預鑄工法替代，大尺寸的排水箱涵以鋼模推進工法替代，有效降低營建工程勞工施作過程中可能遭遇墜落、局促空間施作等職業災害風險，提升勞工職場的安全性；而且創新的工法也大幅提升工程品質及施工進度。

台南市麻豆工業區為低窪易淹水區，市地重劃工程於去年5月開工準備施作期間，即經歷0823淹水災情，為儘早解決地區排水問題，市長黃偉哲要求施工團隊將工區排水設置列為優先施作工項，並規劃設置多條臨時排水路，因應施工期間颱風、豪大雨造成區域漫淹等問題，更於2019年提早完成埤頭排水兩側公十、公十一兩座滯洪池開挖工程，最多可容納約10萬噸洪水量，今年更於汛期前，設置臨時滯洪池兩側及配置12台大型抽水機，截至今年8月麻豆工業區鄰近地區皆無淹水情事，有效降低地區淹水災害的風險。

市長黃偉哲也說明，市府非常重視勞工的安全，台南市麻豆工業區市地重劃工程能獲得勞動部金安獎的殊榮，也代表市府人員努力的成果，他也嘉勉市府人員及施工團隊持續保持，以達全案工程零工安，他也請地政局陳淑美局長持續協助嚴格把關土地開發工程職業的安全衛生，務求能順利如期、如質完工。

黃偉哲說，麻豆市地重劃工程預定110年2月初完工，屆時可提供作為台南科學園區衛星園區的發展基地，帶動「產業升級與經濟再生」，讓當地子弟、人才看見未來，讓台南更宜居，共同實現創業、安居、樂遊的發展城市。