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快訊／被稱「台灣毫無用處」　蔡英文：這幾年帶給索羅門很多照顧

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記者陶本和／台北報導

針對「澳洲人報」11日報導，索羅門群島蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）總理對台索關係指出「台灣對索國毫無用處」。總統蔡英文12日表示，索羅門群島邦交在中國大陸步步進逼之下，確實面臨挑戰，還在努力當中，這幾年有很多合作，也帶給索國人民很多的照顧，也都有感受到誠意。

對於會不會對於索羅門群島的態度轉向感到無情？蔡英文僅表示，面對這樣的情勢還是要盡最大的力量，目前還在努力當中。

對於索羅門群島的情勢，外交部也表示，索國政府數月前已對外宣布，將整體對外關係進行全面檢討，其中包括與台灣維持邦誼事項，「我方鄭重呼籲索國政府，相關決策過程應完全公開透明，應確切反映包括索國基層民眾等各界的真實心聲。」

外交部指出，中華民國與索羅門群島自1983年建交以來，兩國合作交流緊密，台灣在索國家發展上長期做出重要的貢獻，並在索國2000年的動盪期間不離不棄。

此外，外交部表示，索國也在各種國際場合為台灣有力執言，建交36年以來，台索兩國互惠互利，合作密切。相信索國絕大多數民眾及政治人物均能認同，與台灣維持邦誼才是最符合索國及區域各國長期利益的正確決定。

外交部強調，如果索國少數政治人物基於個人或特定群體的利益而作出外交轉向的決定，不但不符合索羅門群島整體的國家利益與全民福祉，「相信類此決定不只是我國，也是所有堅持民主法治與人權價值等理念相近國家所不樂見。」

▲▼總統蔡英文參訪「圓展科技」。（圖／記者季相儒攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者季相儒攝）

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