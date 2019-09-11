驚險！假刑警拒捕「子彈上膛」欲火拼　與真警田裡扭打被制伏

▲假扮刑警逃逸多時的巫姓男子，11日持槍拒捕，最後還是遭到警方撲倒制伏。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗1名巫姓男子（45歲），4月間曾涉嫌持有毒品被查獲，還在他身上起出一張假刑事警察證，後來因毒品案判3個月未到案執行並遭通緝；苗栗警察分局偵查隊8月14日在苗栗縣公館鄉街頭追捕，他開車衝撞偵防車，辦案人員連開2槍擊破輪胎，他棄車逃逸；警方11日掌握行蹤，但巫男還是拒捕，甚至拔槍對準員警，所幸員警及時將他撲倒制伏。

警方表示，11日上午11時許，員警掌握他在苗栗縣銅鑼鄉九湖大橋下出現，立刻出動2小隊刑警追捕，未料，巫男發現員警拔腳就跑，偵查隊小隊長劉文兆、偵查佐陳智欽等人追捕約200公尺後，巫男突然回身拔起已上膛的手槍，朝追捕的員警瞄準。2名員警見狀立即撲向巫男，雙方發生激烈扭打，導致劉文兆、陳智欽手指遭夾傷，所幸沒有大礙。

▲▼員警與巫男發生激烈扭打，導致1名員警手指遭夾傷，還是合力將他制伏，並在身上起出手槍與子彈5發 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方搜索巫男身上，起出1把改造手槍1把，含彈匣內子彈5顆，另在他使用的小客車後起出模擬槍1顆、子彈11顆、空砲彈11顆、毒品安非他命7.36公克、海洛因0.22公克、「FM2」0.48公克、吸食器1組、電子磅秤1個等證物。全案詢據後，將依殺人未遂、毒品、槍砲、妨害公務等罪移送苗栗地檢署偵辦。