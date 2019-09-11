同學笑！女童快哭控遭大叔性侵　法官重判10年→無罪：她可能把A片想成真的

▲台中高分院法官認為，女童的證述有不符常理常情的重大瑕疵，依無罪推定盼潘男無罪。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

台中一名國小二年級女童指控，被住在家裡的潘姓叔叔強迫口交兩次。但潘男喊冤，「我真的沒有做此事，可能是雙方有誤會。」原本一審重判潘10年徒刑；但二審法官認為，女童的說法有諸多疑點和矛盾，可能是女童把所看的成人片畫面錯接為「親身經歷」，因此改判潘無罪。

判決指出，潘男是女童父親的朋友，2016年到她家借住。某次，女童曾向同班同學私下透露「看過男生的性器官」，經同學間口耳相傳後，她被男同學起鬨取笑，當下眼神無助，羞愧至眼淚快掉下來。老師見狀制止，並私下詢問女童，後來輔導室通報社工調查，全案才曝光。

但潘男喊冤表示，「我當時在房間內都穿內褲，女童常跑到我房間玩，我並未要求她觸碰我的生殖器，雙方身體雖有接觸，但絕對沒有碰到生殖器。我覺得她指訴情節離譜，我真的沒有做此事，可能是雙方有誤會。」

原本台中地院依對未滿14歲女子犯強制性交罪，重判潘男10年徒刑。但台中高分院法官認為，案發當時，被告是穿內褲？或穿外褲拉下拉鍊露出生殖器？有無開口叫女童含、舔？女童向不同對象陳述內容完全不同，已見明白矛盾。

▼女童控訴遭性侵，經老師一問才曝光。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）



法官表示，且若女童在未被強暴脅迫下，僅因被被告輕壓住其頭部，靠近被告裸露生殖器，她果真感到害怕或不能接受，閉口轉頭猶恐不及，如何會自行將嘴張開含住被告生殖器？

法官說，由於女童及其母親都證稱女童曾看過A片，她在被同學取笑倍感受辱時，為維護自己顏面，有可能將成人片所見過的口交畫面，想像為親身經歷，並非毫無疑問之處。且女童母親也說，女兒和潘男會說話，互動很平常，偶而會跟她們在那邊嘻嘻哈哈的，完全看不出異樣。

法官表示，女童的相關輔導、鑑定紀錄亦記載她「無明顯負面情緒」；且根據證人說法，可知她於所述被告行為後，仍會主動找被告聊天，互動密切，且會一起玩、聊天，過程中很自然、開心，全無害怕的感覺，其事後反應顯與其所述痛苦、害怕相互矛盾。

法官認為，女童的證述存有諸多疑點與矛盾，且有不符常理常情的重大瑕疵，基於無罪推定法律意旨，因此改判潘男無罪。全案仍可上訴。