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6千名低消150萬元貴婦撐場 　BELLAVITA 10周年慶喊話百億

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▲BELLAVITA董事長梁怡敏與董事總經理梁佳敏 ，出席10周年慶酒會。（圖／記者蔡惠如攝）

▲BELLAVITA董事長梁怡敏（右）與董事總經理梁佳敏（左） ，出席開幕10周年慶酒會。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

被民眾暱稱貴婦百貨的BELLAVITA寶麗廣塲，今年迎來第10周年的里程碑，跟一般百貨不同，在10年營運周年慶期間不推滿千送百、特價方案吸客，今（9／10）董事長梁怡敏與董事總經理梁佳敏出席媒體酒會時，對日後佈局態度保守，面對日前媒體傳出年賺百億的提問，也僅互看一眼，表示：「我們會努力。」

信義區百貨密度號稱全球最高，BELLAVITA 在2009年落成開幕之後，就與一般百貨零售走不同風格，主打高端客，除歐美精品之外，也引進米其林餐點，室內硬體規格也不手軟，飯店規格的化妝室與精心策劃的中庭佈置，讓BELLAVITA在信義商圈獨樹一格，目前會員數已達2.5萬人，其中6000名是超過年消費150萬元的「金鑽卡」，消費額前200名的牡丹卡，更是年消費破千萬元。

今年正式邁入第十年，主理人梁家姐妹也一改極低調的風格，在更多媒體上曝光，並有報導指出因獨特的商場經營模式，繳出業績達百億元的成績單，業界卻有不同看法。

今BELLAVITA董事長梁怡敏受訪時指出，商場在2015年、也就是商場營運第6年，業績已經突破成本，希望能在3年左右達到百億業績，日後將朝品牌「個人化服務」的方式，提供更為不同的購物體驗。梁並透露有許多人馬主動來洽談新商場，日後不排除會拓點，台灣跟海外都有可能。

熟知精品賣場的業界人士分析，BELLAVITA商場的品牌結構，僅是物販業績應該跟百億有點差距，預估年營業額在50億元上下，百億元的規模可能是加上土地增值。BELLAVITA則表示，周年慶預估成長7%至10%，全年業績成長則希望能到雙位數。

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