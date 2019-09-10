LIVE／韓國瑜、馬英九10日晚上同框　國民黨北市里長授證典禮

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜10日北上出席國民黨台北市里長授證典禮，活動晚間6點開始，地點在大直點華5樓。前總統馬英九也應邀出席，這是繼8日新北造勢大會後，兩人再度同框。《ETtoday新聞雲》全程直播。

除了韓國瑜出席之外，馬英九、國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、台北市委員會主任委員黃呂錦茹、台北市議會議長陳錦祥、前議長吳碧珠、台北市議員、及台北市立委參選人都會到場。

▲高雄市長韓國瑜出席國民黨台北市里長服務促進會授證典禮。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜在現場時間，原本是晚間7時30分至9時30分，後來流程突然更動，提早至大約晚間6點到場，迎接馬英九。馬英九提早5分鐘到，改成6時25分到、6時30分致詞。馬英九致詞完就會離開，而韓國瑜續留現場。吳敦義預計6時30分到場，陪韓國瑜拉票固樁。

國民黨台北市主委黃呂錦茹表示，韓國瑜陣營提出更改行程，提早至6時到場，緊接回高雄，而馬英九與韓國瑜應該會同台。

韓國瑜在下午約3點多時離開市府，3約點45分現身左營高鐵站，搭乘3點55分的車北上；面對媒體提問，韓國瑜只回應「謝謝」。根據高雄市府人事處資料顯示，公務人員上班時間為上午8點至下午5點半，外界質疑說好的「平日拚市政」，是否又破功了，高市府則表示韓國瑜是請事假，從3點半至5點半，共計2小時。

不過，馬英九提早到現場，大約下午5時55分抵達，比預計的時間提早了30分鐘，而韓國瑜也在晚間6時00分到場。

▲馬英九、韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）