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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王家俊／韓國瑜的絆腳石豈會是侯友宜

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▲▼ 侯友宜 。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜從政被視為有硬漢作風。（圖／新北市府提供）

▲▼雲論,王家俊。（圖／王家俊提供）●王家俊／花蓮人，流浪到台北。2000年進入新聞界，不那麼政治的政治記者，奶爸，業餘攝影與電影愛好者。曾任《蘋果日報》、《自由時報》、《中央通訊社》、《聯合報》、《時報周刊》勞工。嗜黑色幽默。我用喜劇看待政治，悲劇看待自己。

缺席韓首場大型造勢　侯會是絆腳石？

德國藝術家岡特·德姆尼希（Gunter Demnig）曾發起一個藝術項目，為了紀念一群被政府殺害、驅逐和逼迫自殺的人，設計刻有受難者姓名的「絆腳石」，與普通的鋪路石平齊，鋪設在受難者生前住所門前的路面上。但目的不是真想絆倒行人。它讓人們的身體不至於被絆倒，而是在心裡被絆倒。

韓國瑜8日將在新北市二重疏洪道舉行「2020新北出發」初選後首場造勢，前市長朱立倫因訪日未能到場，新北市長侯友宜堅持一定去「市政行程」，確定缺席。侯、韓同樣去年底選上六都市長，侯友宜以超過116萬票，狂勝對手蘇貞昌近30萬票，刷新2014年陳菊全國最高票的紀錄，有人認為侯才應該是六都市長最有資格選總統的人。韓國瑜總統路上的絆腳石豈會是侯友宜？

▼侯友宜曾受陳水扁拔擢，與蔡英文也互動良好。（圖／記者季相儒攝）

▲▼蔡英文視察「捷運萬大-中和-樹林第二期工程」,總統蔡英文和新北市長侯友宜進入會場。（圖／記者季相儒攝）

侯曾受陳水扁、朱立倫拔擢　被視為不藍不綠

從侯友宜的家庭與從政歷史來看，軍人父親退伍後當了肉販，在嘉義長大的侯，長期擔任事務官，過去受到扁政府拔擢，成為全台最年輕的警政署長。2008年馬英九執政後，王卓鈞接警政署長，侯友宜轉任中央警察大學校長，2010年，侯友宜受朱立倫之邀擔任新北市副市長七年多，熟識者都稱他「侯副」。

對於自己的政治色彩，侯曾透露，他幾年前才重新加入國民黨。屢被外界質疑「藍皮綠骨」、「不藍不綠」，侯則說，「你是藍的就看我藍，你是綠的就看我綠。」或許侯信仰的是中國民國思維，不會是台獨框架，侯的政黨認同也相對是淡然的。去年參選新北市長，侯從參選宣言到勝選感言，都強調「台灣沒有分顏色，只有國家的顏色」。

侯友宜韓國瑜距離　與核四議題有關

8月下旬，侯友宜表態不考慮擔任韓國瑜競選總統新北總部主委，與南投縣長林明溱槓上，臉書也被韓粉灌爆，痛批他「不識大體」、「忘恩負義」。侯友宜回應是，「我非常識大體」，他識的大體就是400萬市民。從政治性格來看，侯友宜想必不會毫無來由的槓韓，是否掌韓競總新北市主委，比較精準的態度應是「適當時候會承擔」。侯取決與韓的距離核心關鍵，想必與核四議題有關。

▼侯友宜遭指槓韓的核四主張，其實是延續朱立倫路線。（圖／記者徐政璿攝）

▲▼侯友宜、朱立倫。（圖／記者徐政璿攝）

對於韓國瑜提出在「人民同意、安全無憂」兩個前提下，重啟核四，侯友宜第一時間回應，依核四現在實際狀況，燃料棒有一半已經回美國了，且核廢料「有能力處理嗎？」侯遭指打臉韓，確是如此嗎？侯的說法，是從朱立倫以降身為新北市長一貫的立場。韓國瑜的國政顧問團要發表政策看法，難道不應該詢問藍營最大諸侯？溝通後再定調，難道不是治國的政治常識？

韓意外槓侯？冰凍三尺非一日之寒

據《鏡傳媒》報導，新北市立委選情受韓國瑜下探的民調影響，國民黨新北市黨部主委李乾龍曾求黨主席吳敦義「救援」，有藍委參選人眼見「韓流退燒」，轉向寄望侯友宜擔起「母雞」。據報導，侯私下對韓不滿有兩大導火線，分別是「韓希望侯接新北競總主委時未事先報備」，以及「韓未告知侯重啟核四的政見，全是片面在媒體宣布」。這些都是冰凍三尺。

另一方面，韓陣營近來拉攏朱立倫，企圖烘托「韓朱配」，考量至少有三，除了朱系人馬滿天下，可幫韓穩住國民黨內局勢；其次，朱若明確幫韓，也可能打消一部分侯友宜對韓的負面看法；第三，「韓朱配」若成局，也是鴻海創辦人郭台銘苦尋副手不著，可能被迫與王金平形成「郭王配」的對照組。然而，韓用對了方法，或找對味道，溝通了沒？

▼侯友宜、韓國瑜曾連袂拉抬議會新人。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜、韓國瑜 挺議會新人「水龍頭連線」。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜是資產非負債　韓只剩下韓粉？

對藍營支持者乃至更多中間選民來說，侯絕對是資產，而非負債。韓國瑜若只把大型造勢當作強心針，莫怪有藍軍支持者打趣說，蔡英文有權、郭台銘有錢，韓國瑜只剩下韓粉。有時候，絆腳石的功能和「絆腳」正好相反。因為「它們就在我們腳下，在我們眼前，逼迫我們去注視它們。」

或許韓國瑜該思考侯友宜的堅持，走出韓粉同溫層，讓自己和選民的對話變得更為寬廣與順暢。

▼ 侯友宜 私下作風親民。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼ 新北市長侯友宜 。（圖／記者羅婉庭攝）

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