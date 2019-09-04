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Android攻擊程式價格首度超越iOS！喊價最高近8千萬　較去年飆漲12倍　

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▲間諜、駭客示意圖。（圖／CFP）

▲以往由於Android的安全性不如iOS來得高，因此其攻擊程式在賞金平台上的價格也較低。（圖／CFP）

記者王曉敏／綜合外電報導

專門收購零時差漏洞與攻擊程式的系統安全資訊公司Zerodium日前更新其最新的攻擊程式收購價目表，整份價目表喊價最高的是Android平台的零點擊（Zero Click）漏洞完整利用鏈，該漏洞喊價達250萬美元（約新台幣7905萬元），首度超越iOS系統。

以往由於Android的安全性不如iOS來得高，因此其攻擊程式在賞金平台上的價格也較低，不過根據最新的價目表，Zerodium將針對Android平台的零點擊漏洞完整利用鏈支付高達250萬美元的獎金，而同樣的漏洞在iOS系統上最高則喊價200萬美元（約新台幣6324萬元）。值得一提的是，一年前，Zerodium為此類Android漏洞開出的價格僅20萬美元（約新台幣632萬元），經過一年，價格卻翻漲12倍，更首度超越iOS系統。

▲▼Android漏洞的利用價值首度超越iOS。（圖／取自Zerodium）

▲Zerodium最近公佈最新的攻擊程式收購價目表。（圖／取自Zerodium）

針對即時通訊軟體的攻擊程式價格也水漲船高，WhatsApp及iMessage的零點擊漏洞回報價格從去年的100萬美元（約新台幣3162萬元）調漲至最高150萬美元（約新台幣4743萬元）。不過，針對對蘋果iOS的一次點擊（1-click）漏洞持久化完整利用鏈報價則從先前的150萬美元調降至100萬美元，針對iMessage的遠端程式碼執行（RCE）以及本地權限升級（LPE）非持久化漏洞利用鏈的報價同樣較去年調降至50萬美元（約新台幣1581萬元）。

Zerodium表示，這種調整主要是為迎合市場趨勢。該公司創辦人兼執行長貝克雷爾（Chaouki Bekrar）接受媒體採訪時表示，過去幾個月來，針對iOS的漏洞利用數量有所增加，其中大部分都是針對Safari及iMessage的漏洞利用鏈，而目前世界各地的研究人員大部分也都在針對這類漏洞進行研究、開發及銷售。「目前的零點及漏洞市場上，iOS漏洞已經接近飽和，因此我們最近也在減少iOS漏洞的採集數量。另一方面，Google及三星的安全團隊一直致力於提升Android平台的安全性，使近來Android系統的安全性有了顯著的提升，這也導致針對Android平台的完整漏洞利用鏈開發難度變得越來越高，耗時也愈來愈長。」

貝克雷爾日前曾談到，該公司客戶對利用鏈有著特定的要求，因此，該公司會適當地調整漏洞提交的獎金。換句話說，Zerodium此番報價調整意味著政府或執法機構對獲取Android系統軟體漏洞的興趣有所提升。Zerodium指出，該平台提供的零點擊漏洞獎金額度，取決於受影響軟體或系統的流行程度、安全係數及其所提交的漏洞質量，「包括涉及的漏洞利用鍊是否完整，其所支援的版本、系統及架構類型，以及是否能夠繞過一些安全防護措施等等。」

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