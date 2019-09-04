高雄名店爆「鬼屋加工廠」　叼菸殺鴨鵝「鮮汗狂噴」…日銷數千隻　

▲鵝肉是許多老饕喜愛的美食。示意圖非本文產品。（圖／翻攝「爆廢公社公開版」）



記者葉國吏／綜合報導

高雄知名鴨鵝滷味攤遭爆環境污穢不堪，血水流滿地，員工叨菸工作將鴨鵝直接丟在地上，生、熟鴨鵝還放在同放在一個冷凍櫃中。誇張的是，這家攤商每天出貨數千隻鴨鵝，卻是一間地下工廠，加工場就大刺刺的設置在鳳山區的大馬路上，公然的屠宰加工，卻沒有主管機關稽核控管。

根據《周刊王》報導，記者直擊加工廠員工先點菸，然後拉了幾箱塑膠箱到工作台，接著將塞進鴨鵝身體內的頭腳拉出後，再丟置地上的橘色塑膠箱內。由於現場沒有冷氣，這些鴨鵝除了沾染員工汗水外，菸灰也跟著掉在鴨鵝屠體上，實在相當噁心。

附近民眾指出，「他們都是晚上在加工廠砍剁鴨鵝，不只聲音擾人清夢，經過時傳出的噁心氣味，更是讓人受不了！」這間加工屠宰場外觀就跟鬼屋沒兩樣，每日凌晨2時營業，許多攤商都會來批購。這家攤商在當地非常出名，早年在北門市場擺攤，但因現場宰殺造成環境髒亂，最後才搬遷到現址。

對此業者表示，家禽市場內數萬隻的家禽加工宰殺，也沒有人戴口罩穿什麼防護衣，為何要刻意刁難他們？而員工抽菸一事，業者表示會對員工進行勸導，至於鴨鵝丟置地面並非員工故意，業者也納悶，不清楚為何只是一個家禽加工還需要執照？認為檢舉民眾刻意找麻煩，無聊至極。