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「新身分證」公開招標急喊卡　48億身分證標案就是要給它

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▲中央印製廠繞過公開招標，直接取得新式身分證標案，引發質疑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

行政院宣布明年10月換發新式數位身分證，由中央印製廠全權負責，本刊接獲爆料，指全案疑點重重，原訂投入40億元預算，今年10月公開招標，不料卻在6月祕密改為限制性招標，直接由曾印錯55萬本護照、出過大包的中央印製廠得標。

更詭異的是，中央印製廠隨即將預算提高至48億元，8月底還另開標案轉包，要求投標者須有銷售12億元以上PC晶片卡、護照或印製設備的經驗，等於完全排除本土廠商。爆料者質疑，此標案可能為特定外商量身打造，由外商掌控全台2,300萬人個資，恐有國安疑慮，扶植本土產業的口號也將淪為空談。

請繼續往下閱讀...
行政院長蘇貞昌8月22日宣布，由中央印製廠負責新式身分證標案。

「新式身分證標案從原來的公開招標，突然改成限制性招標，而且直接由中央印製廠得標，消息一出，所有製卡業者一片嘩然，因為中央印製廠根本沒有晶片製造的技術與經驗，之前還曾經出過大包。」製卡廠商Ａ先生嘆了口氣，無奈地告訴本刊，同業都覺得被政府「呼嚨」了。

廠商A先生懷疑，新式身分證標案是為特定廠商量身訂做。

Ａ先生拿著規格書，向本刊指出新式身分證製卡標案種種不合理之處。他說，為了全面換發新式數位身分證，內政部今年3月公告「新一代國民身分證換發規劃案」，4月中旬由「國巨管理顧問公司」取得該案的顧問標。國巨公司得標後提出一份規劃書，內容顯示將於今年10月進行公開招標。

  1. 新式數位身分證預計明年10月開始換發。（翻攝自身分證明文件再設計網頁）
  2. 新式數位身分證預計明年10月開始換發。（翻攝自身分證明文件再設計網頁）

許多具有相關製卡經驗的本土廠商，看到這麼大的商機，都想積極爭取，也都為標案做足準備，不料，預計10月進行招標的計畫，卻突然在6月14日公告，改採「限制性招標」，由隸屬中央銀行的「中央印製廠」得標，誇張的政策急轉彎，讓廠商都很傻眼。

中央印製廠曾將護照內頁的桃園機場誤植為美國杜勒斯機場，遭立委踢爆。（翻攝畫面）

本刊詢問中央印製廠，有關廠商爆料得標未公開的限制性標案，質疑是為外商量身打造等疑慮。中央印製廠說，目前發言人正在開會，必須等會後才能給答覆，至截稿前仍未獲進一步回應。

中央印製廠也表示，這些爆料的廠商到處陳情、檢舉，不過該標案是由內政部主導，他們只是承攬單位，詳情還是必須交由主管機關回答相關問題。


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