　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

BMW北宜狂追 MX-5「直接撞」　2火爆駕駛鐵棍、鋸子大廝殺雙濺血

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼BMW車主與MAZDA車主行車糾紛，2人互毆濺血 。（圖／民眾提供）

▲BMW車主與MAZDA車主行車糾紛，2人互毆濺血 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳以昇／新北報導

日前新北市坪林區北宜公路上，一部BMW轎車追撞MAZDA MX-5轎車後車尾，雙方一言不合各持鋸子、鐵棍互毆，造成BMW車主後頸被鋸子劃傷，MAZDA車主被鐵棍敲傷頭部，警獲報到場將2人送醫救治，雙方堅持提告，訊後依傷害、殺人未遂、毀損移送法辦。

▲▼BMW車主與MAZDA車主行車糾紛，2人互毆濺血 。（圖／民眾提供）

上個月（8月）31日，楊姓男子（24歲）駕駛BMW轎車載著友人要去宜蘭，在行駛北宜公路33K時，遭一部郭姓男子（39歲）駕駛的MAZDA MX-5擦撞，但郭男卻沒有停下查看，逕自開車離開，楊男氣壞大踩油門追逐。

沒多久楊男追上後，直接追撞郭男MAZDA車尾，迫使他停車；雙方一下車火藥味十足，開始互嗆。郭男從車上拿出鋸子攻擊，楊男也不甘示弱拿鐵棍反擊，雙方友人趕緊報警並在旁勸阻。

警方獲報到場將2人隔離，這起衝突造成楊男後頸被鋸子劃傷，郭男被鐵棍敲傷頭部，雙雙送醫救治幸無大礙。事後MAZDA車主郭男向警方表示，當時並沒有意識到有擦撞到BMW，無故被追撞，加上楊男嗆聲，才會起怒火持鋸子攻擊，由於雙方堅持提出告訴，訊後將2人依傷害、殺人未遂、毀損移送法辦。

▲▼BMW車主與MAZDA車主行車糾紛，2人互毆濺血 。（圖／民眾提供）

▲▼BMW車主與MAZDA車主行車糾紛，2人互毆濺血 。（圖／民眾提供）

ET快訊
載老婆到南投玩…他騎重機猛撞分隔島！夫妻噴飛相距20m雙亡
他帶13歲「五官深邃妹」開房間　4警衝進門看證件名字糗爆
崔佩儀老公失聯她哭「覺得有鬼」　當面對質…他氣回：有沒有大腦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

載老婆到南投玩...他騎重機猛撞分隔島！夫妻噴飛相距20m雙亡　號誌連根拔起

BMW北宜狂追 MX-5「直接撞」　2火爆駕駛鐵棍、鋸子大廝殺雙濺血

低收戶假冒富二代！誆擁超跑「義大利神獸」吸金27億　陳風廷逃亡留爸獨擔

帥警大街熱血逮補通緝犯　女網友羞喊：「被你的正氣凜然煞到了」

離婚父燒炭造成兒女雙亡　檢斥「剝奪生命法所難容」求刑20年

貨運司機卸貨忘熄火　賊輕鬆開走卻緊張3連撞…卡紅燈跳車遭壓制

萬丹17歲高二女離家失聯半個月！家人焦急…警籲早日返家

開槍騷擾前女友拒捕倒車衝撞！警開2槍...恐怖情人倒臥墓園

小6兒泣：我被欺負...虎媽氣炸衝學校堵人！「出拳狂敲」同學頭　下場GG

漁船突然故障隨海漂　海巡找來同行神救援解圍

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

「肝」我屁事！熬夜並不會爆肝？ 專家破除迷思...揪出真兇竟是它

愷樂：我要去小巨蛋旁邊賣ㄧㄣˊ...　 「斷句太慢」羅志祥歪樓

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

寵著養！小豬、愷樂站台演唱會　 C.T.O唱完把老闆「扛起來往上拋」超嗨

載老婆到南投玩...他騎重機猛撞分隔島！夫妻噴飛相距20m雙亡　號誌連根拔起

BMW北宜狂追 MX-5「直接撞」　2火爆駕駛鐵棍、鋸子大廝殺雙濺血

低收戶假冒富二代！誆擁超跑「義大利神獸」吸金27億　陳風廷逃亡留爸獨擔

帥警大街熱血逮補通緝犯　女網友羞喊：「被你的正氣凜然煞到了」

離婚父燒炭造成兒女雙亡　檢斥「剝奪生命法所難容」求刑20年

貨運司機卸貨忘熄火　賊輕鬆開走卻緊張3連撞…卡紅燈跳車遭壓制

萬丹17歲高二女離家失聯半個月！家人焦急…警籲早日返家

開槍騷擾前女友拒捕倒車衝撞！警開2槍...恐怖情人倒臥墓園

小6兒泣：我被欺負...虎媽氣炸衝學校堵人！「出拳狂敲」同學頭　下場GG

漁船突然故障隨海漂　海巡找來同行神救援解圍

夢幻帳篷搭配絕美星空！台灣免裝備露營3選　懶人必看

台灣海上藍色公路添新兵　百麗「蘇澳-花蓮」航線20日開航

43歲林心如差一吋「屁股蛋彈出」　火辣禮服大腿全露逼死地方媽媽

香港反送中掀外流移民潮　港人申請來台定居人數增3成

浪犬誤闖國道逃竄！後車停一排「禮讓救援」　畫面曝光萬人讚爆

韋蘭德丟無安打　E奶辣妻甜喊：永遠是第一鐵粉！

美網／顏值實力都破錶！　8強戰大小費德勒對決

網傳收健保郵件會中「勒索病毒」？　衛福部急澄清：舊聞啦！

德國新制提升用路人安全　卡車右轉車速高於步行速度將開罰

華聞快遞／前7個月111.1億元人民幣！製造業成福建引外資強「磁鐵」

社會熱門新聞

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用..

孕妻拒接送醉老公　遭空氣槍連轟

屁孩載女友未戴帽　辱警還動手下..

髮蠟哥挺吳小哲　揪網友踢館包龍..

悔簽志願役！4個月兵尿遁逃出營..

女檢辦相姦案挨告　小三判決結果..

周刊爆劈腿又棄養　本土劇一姊求..

人妻拒汪汪送養竟從9樓墜落身亡

賓士國道倒車遭追撞　駕駛遭夾慘..

怕影響妻考清潔員　夫衝考場接小..

醫學系主任「4字經」問候　怒嗆..

吹風機吹太久！嬰二度燒傷　護理..

同伴溺斃！嘉義小豬伴屍曬成粉紅..

溜冰明日星追「包龍星」賢哥小女..

更多熱門

相關新聞

台南台20乙線小貨車追撞工程車　駕駛送醫

台20乙線南化路段，9月2日上午發生小貨車追撞工程車的意外，造成小貨車車頭全毀，顏姓駕駛人意識清楚，由台南市消防局人員緊急送醫，警方調查顏男酒測值為0，相關肇事原因及相關責任，由警方進一步調查釐清中。

北宜公路落石　砸中小貨車

賓士國道倒車遭追撞　駕駛遭夾慘死

載兩寶騎北宜「經過2次9、64」　吊嘎媽：後悔了

司機突心跳停止出車禍　母親急喊：快幫我急救

關鍵字：

北宜公路追撞互毆

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

好市多中和店將實施新政策　網推爆

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪命

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

兒「人肉核彈」重擊！她痛暈…醫：這器官沒救了

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

木工師嘆薪資30年凍漲！網傻：10天抵我1個月

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

「玲玲、劍魚、法西」3颱可能接力生成　周三起變天

玲玲北上！周二晚起變天　彭啟明：相當接近台灣

雞排店打外送員　總部：解除加盟

軍校生月台立正握拳！長髮妹羞：想搭訕

《德魯納》大結局金秀賢只出現10秒

911調度員冷回閉嘴！她求救仍溺斃

更多

最夯影音

更多

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面