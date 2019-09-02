BMW北宜狂追 MX-5「直接撞」　2火爆駕駛鐵棍、鋸子大廝殺雙濺血

▲BMW車主與MAZDA車主行車糾紛，2人互毆濺血 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳以昇／新北報導

日前新北市坪林區北宜公路上，一部BMW轎車追撞MAZDA MX-5轎車後車尾，雙方一言不合各持鋸子、鐵棍互毆，造成BMW車主後頸被鋸子劃傷，MAZDA車主被鐵棍敲傷頭部，警獲報到場將2人送醫救治，雙方堅持提告，訊後依傷害、殺人未遂、毀損移送法辦。

上個月（8月）31日，楊姓男子（24歲）駕駛BMW轎車載著友人要去宜蘭，在行駛北宜公路33K時，遭一部郭姓男子（39歲）駕駛的MAZDA MX-5擦撞，但郭男卻沒有停下查看，逕自開車離開，楊男氣壞大踩油門追逐。

沒多久楊男追上後，直接追撞郭男MAZDA車尾，迫使他停車；雙方一下車火藥味十足，開始互嗆。郭男從車上拿出鋸子攻擊，楊男也不甘示弱拿鐵棍反擊，雙方友人趕緊報警並在旁勸阻。

警方獲報到場將2人隔離，這起衝突造成楊男後頸被鋸子劃傷，郭男被鐵棍敲傷頭部，雙雙送醫救治幸無大礙。事後MAZDA車主郭男向警方表示，當時並沒有意識到有擦撞到BMW，無故被追撞，加上楊男嗆聲，才會起怒火持鋸子攻擊，由於雙方堅持提出告訴，訊後將2人依傷害、殺人未遂、毀損移送法辦。