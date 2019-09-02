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葉文忠／給韓粉的一封信

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▲▼韓國瑜國民黨提名後首場造勢，晚會現場韓粉。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜國民黨提名後首場造勢。（圖／本報資料照）

韓國瑜民調下滑，從網路上完全可以感受韓粉的心急如焚，就談一下我的觀察與想法。

台灣自有直選以來，從未出現一個人物能如韓國瑜般在如此短的時間，凝聚如此大的氣場，他的出場不是從藍綠之間政治板塊裡出線，卻是在苦悶無望的悶鍋下，由底層簇擁而出，選上高雄市長後，再被韓粉一路架上十字架，逼上總統選戰這條路，背後的意義，意謂著全台底層人們渴望改變，踢走「政客」之殷切。

此外，他也是國民黨經過初選機制誕生的唯一候選人，氣勢受挫不必心急，主帥就位，選戰開打，綠軍的第一步戰術，就是打下民調(民調真假不做推論)，我可以整理出黑韓三部曲，目標「打垮你的正當性」，做為大戰的開場。

其一，人格毀滅：颱風天吃大餐、打麻將、睡到中午、學歷造假、演講晶晶體、郭董給錢、跳樓…全數以負面操作，主力軍是三民自加水果報，側翼網媒、社群、名嘴、鄉民全數第一線進攻，如道士作法小針扎滿人偶，鋪天蓋地摧毀韓國瑜人格形象的戰術路線非常清晰，極盡能事的塑造著「你們都看走眼了」

其二，團隊無能：酸著國政顧問團是馬英九六三三跳票團隊，卻不敢提這個團隊拿下了164免簽國，2015年陸客創415萬新高，還有ECFA帶來多少利多，同時再批現下高雄市府團隊無能，冠以擺爛市政、一事無成等煙霧。

其三，即將取代：民調改變，分裂危機，以進階問號來處理標題，「會不會換韓？」「有可能換韓？」「一定換韓？」，終以「郭必選，韓必敗」，觀眾只會把問號當驚嘆號，導引親藍選民主帥已架空必將慘輸的心理崩潰戰。

▲▼柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）

▲製造內部矛盾，永遠是裂解對手的巧門。（圖／本報資料照）

確實藍軍無法整合氣勢受挫，媒體持續報著蔡英文民調超前韓國瑜，心理戰的玩法，就是先告訴你民調猛跌，然後火力全開標示滑落原因，就是幫黑韓再畫一次重點，畫螢光線。話說回來，鋪天蓋地的打韓就已經洩了「真實民意」的底，韓國瑜的底氣能量到底有多厚實？八二三當日郭王柯三人合體，網路全面洗版，整個媒體圈都是郭王柯的新聞與評論，我好奇的用google trends來比較韓、郭、柯、蔡四人當下的網路聲量，郭柯蔡三人竟連韓國瑜的一半都不到，更別說其他日期，三人加起來也超越不了他。

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▲韓國瑜的網路聲量，超越所有競爭者。（圖／作者提供）

當然，網路聲量正反都有，事實上反韓、擁韓都是一種人聚的「氣勢」，我不隨意輕信民調，於是調出同時段立場鮮明的政論節目收視率看出端倪，絕不是目前民調那麼一回事，我曾以拍打籃球比喻，負面力量攻的越兇，正面反彈的力量就更強，一夕翻轉的後座力更帶勁。九合一時，韓國瑜畢竟不是綠營唯一的敵人，總統大選，所有彈著點必在韓國瑜身上，加之郭台銘可能參選瓜分票源，情勢必定更為險峻。

黑韓不會有盡頭，看看「卡管案」蔡政府的髒與邪，「國家級」殲滅武器將跟著上場，於是「韓粉」從此刻起必須調整身分，不再只是「選民」，而是鋼鐵「競選團隊，共同對抗來自蔡政府與綠媒的槍林彈雨，因此獻策給韓粉，就當「軍團」的戰術：

1.正面還擊韓黑，但絕不口出惡言

韓國瑜蠟燭兩頭燒，身心壓力極大，真性情讓他更易失言，再三提醒韓粉，黑韓是鬥爭的一環，雖說「善戰者無與鬥」，但韓粉必須「鬥之有方」，控制憤怒，絕不人身攻擊，但誓言回擊韓黑：例如：韓黑辱罵「草包」，笑回草包能「草船借箭」廣納賢才、空心菜炒久會發黑…凡是輕鬆幽默以對，不讓韓黑有機會拿「韓粉攻擊」來借力使力。

不管對手是誰，任何一句人身攻擊，都會被刻意拿來當新聞標語，那正是民進黨與蔡政府最樂見的事情，惡言回擊韓黑，尤其那群綠媒韓黑名嘴定會拿來操作，除了可能面臨司法，更會造成黑韓效應擴大，讓韓國瑜未來的路更顛簸，不可不慎，韓粉只要穩穩擎著主帥正旗，泛藍自會歸隊，郭若參選也將邊緣化。再者，整個國家機器都在蔡英文手上，「年改釋憲案」真正的釋義其實是：從大法官以降，整個司法盡在蔡英文之手。

2蔡英文的「政績」照實說，終會喚醒年輕人

別對年輕人說教，他們不吃這一套，攤開事實給他們看，細數三年來蔡英文到底做了哪些倒行逆施的行徑，這樣執政將讓他們的前途一片黑暗，「武則天坐天」的惡業正在摧毀台灣：

1)重創兩岸關係，觀光業、農漁業都受到巨大衝擊，倒店關廠景氣蕭條，若繼續執政，對岸對台的戰略必將更為緊縮，台灣經濟衝擊不言可喻。

2)假改革之名進行政治鬥爭，一例一休、年改、促轉會，看不見公平正義，只見撕裂台灣族群，人民互相反目。

3)國家機器盡是「東廠集團」，治國看顏色，滿朝盡是酬庸與錦衣衛，如吳音寧、吳茂昆之流，「卡管」非我族類必殺之，「改課綱」斷歷史文化根，足證蔡英文摸入教育的黑手有多髒，張天欽更洩了「促轉會是東廠」的真實身分，國家機器從府到院盡皆執行政治鬥爭，哪怕要鬥的對象只是一個校長。

▲▼教育部長吳茂昆。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲拔管劊子手之一吳茂昆，按槓東華大學綬草專利而圖利。（圖／本報資料照）

4)別人做不可以，自己加碼幹，所有事情都是兩套標準，高喊黨政退出校園，退出媒體，不必多言，看看太陽花這些政治學生，看看現在的綠媒市佔率吧。
5)肺腺癌成為台灣新國病，正是蔡政府廢核的代價，火力空汙的PM2.5是元凶，大規模破壞藻礁、濕地更讓自然生態面臨巨大浩劫，不甩公投決議續用核能，暗夜蠻幹偷雞摸狗送出核四燃料棒。
6)總統專機走私私菸，如此形象恍若電影中的毒梟在運毒，而政府竟然為這樣此荒謬的貪污重案，定調為「擅自移動貨物」，司法起訴辦小不辦大讓蔡政府輕鬆過關。

「看不見未來」才是真的「芒果乾」，韓粉應該設定責任制，每人喚醒數位年輕人，告訴他們台灣窮途末路已近在眼前。

3.多著「韓服」去高雄消費，幫忙觀光業
蔡英文刻意升高兩岸敵對關係，已讓陸客斷流，高雄是韓國瑜的基地，韓粉有時間就該多去高雄，並努力消費，協助高雄人民度過觀光寒冬，這也是韓國瑜念茲在茲的事情，高雄面積廣達3000平方公里，韓粉甚至可以擴大到高雄偏鄉旅遊，讓大高雄都能感受到韓流的溫暖。政績仍是韓國瑜的最佳助選，韓國瑜短短數月，在高雄前半年便已賣了52億農漁產品、修了189條路，20億投資已展開，數字整理出來就能掌摑蔡英文與陳菊這兩個女人，到底是如何讓台灣讓高雄如此蕭條？

4.改變口號，正能量對抗負面能量，繼續熱情歡樂
標語的話術很重要，要創造新標語，飽含希望、對比、歡樂，協助韓國瑜經營高雄，以高雄為視野中心，「南台超北台，高雄起飛台灣就起飛」全面發展南台灣經濟起飛的戰略。「唯一支持韓國瑜」多少有個人崇拜，少了對中間選民的說服力，「下架蔡英文是怒吼，不是口號」標語意涵要清楚標示蔡英文的令人失望。只要韓國瑜的造勢場，手牽手一個拉一個，熱情迎戰韓黑，要更歡樂、更大的集結，重現去年九合一帶來的全國渲染力量，相對於綠營的場子，蔡英文活像個「讀稿」AI機器人，玩悲情、喊仇中，綠營只有負面情緒，永遠無法打造出韓國瑜的能量與熱度，尚在猶疑的選民自然會看得清清楚楚。活動結束，韓粉必須自動協助清理場地，給社會一個完全正面的觀感。

▲▼韓國瑜新竹造勢人潮。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲韓國瑜的造勢現場，總釋放強大的氣場。（圖／本報資料照）

蔡政府陰狠罄竹難書，斷文化根、去中華、藏國旗，逐步消滅中華民國，「反送中」、「中共代理人法」加碼操作「反中」，只為惹惱中共讓民粹發作，全球又遇上川普如此狂人，台灣處於兩強間的砧板上，生死交關，守住中華民國，台灣才真安全。

動亂讓香港即將沒落了，此時正是高雄崛起的最佳機會，愛情摩天輪要動了，卡韓也動了，韓國瑜沒有背棄高雄，只有拿下政權，推動如國際機場等中央級的大建設，打開大南海的經濟戰略才有可能展開，把高雄帶向真正的繁榮，以回報高雄人民。

藍營戰隊已陸續就位，韓國瑜能不能將巨大的底氣重新翻騰，一切只看韓粉的整軍蓄勢待發！

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