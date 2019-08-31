黑心電鍍廠排「夭壽毒」超標4453倍廢水　毒害86公頃農地

▲彰檢與環保署一同勘查黑心電鍍業者偷排廢水。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化東西二圳乙順電鍍公司，長達9年將電鍍有毒廢水排放到灌溉渠內，其中六價鉻及氰化物，濃度超標112倍及175倍，有害健康物質銅及總鉻最高也超出放流水標準470倍及4453倍，造成周邊86公頃農地土壤污染，費用需1.2E元，業者不賠，檢方認為國土嚴重破壞，不但將她起訴，並請法官從重量刑。

▲彰檢與環保署一同勘查黑心電鍍業者偷排廢水。

2018年11月中旬彰化地檢署檢察官高如應、洪英丯帶領，鑽進涵洞勘查電鍍業者，環保局指出，這家家電鍍老廠民國85年4月設立，公司位在汙染總量管制區域，利用活動式抽水馬達和塑膠軟管，以「排完就拔掉」的手法，9年來利用夜間灌溉水湍急時偷排廢水稀釋，取得不法獲利，已依法勒令停工，未來也不可能復工。

▲黑心電鍍業者偷排廢水。

起訴書指出，59歲蔡姓女業者為乙順公司負責人，工廠設有電鍍廢水處理設備，卻未實際運作，反而指示員工埋藏暗管，將含毒性物質六價鉻、氰化物等廢水排出。

2018年10月間，檢警獲報並展開調查，環保署中區督察大隊於乙順公司下游排水道設遠端水質監測器監控，採樣結果「氰化物」超標175倍、「銅」超標470倍、「鋅」105倍、「六價鉻」112倍，「總鉻」高達4453倍，造成竹和排水道匯流至東西二圳水道受污染，危害生態、灌溉用水與農產品安全。

檢方偵訊時，蔡姓負責人否認蓄意繞流排廢，辯稱是賴姓員工「自己這樣做」，賴男也試圖幫老闆脫罪，供稱是為了「想早點下班」才直接排放。但檢方追查，發現賴男每月只做10多天，日領1150元，公司未幫他投保，有輕度智能障礙，根本無專業處理廢水證照，且供詞漏洞百出，不予採信。

蔡姓負責人不僅將責任全推給賴男外，也無能力負擔高達1.2E的整地費用，更要求檢方能給予緩起訴，檢方認為，犯後態度極為惡劣，依違反刑法第190條之一「流放毒物罪」將兩人起訴。

環境督察總隊大隊長李金福當時到場稽查說，要是最後民眾長期吃進這些含有毒作物，除會危害人體不同器官外，也將產生中樞神經系統等疾病，有害健康物質銅及總鉻則會造成烏腳病、和痛痛病等疾病，導致一輩子骨頭等身體部位都會非常不適，不僅如此水生物如魚、蝦等吃到有毒廢水都會馬上死亡，過去有很多想要非法捕撈的人就會利用這樣的有毒物進行殘害，如果民眾吃進對人體健康有一定波及。

對於被污染的86公頃的農地，彰化縣環保局表示，目前已經管制休耕，檢測、回復期間將補償農民休耕費用，直至農地恢復農耕品質，方可解除列管，還地於民。

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