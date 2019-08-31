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郭台銘副手口袋名單曝光！侯友宜兄侯明鋒醫界秘密武器

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圖文 / 鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘參選總統箭在弦上，本刊掌握，副手人選已鎖定朝「本省籍、南部或女性」3方向覓才！除了曾被媒體披露的成功大學校長蘇慧貞，郭營核心幕僚的副手口袋名單還有一枚秘密武器，那就是新北市長侯友宜的二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒；此外，郭挑選副手也會尊重「關公兄弟」前立法院長王金平的想法，請他推薦適合的人選作為參考。

郭營鎖定的副手口袋名單，就屬侯明鋒最受矚目。侯在醫學領域頗富盛名，不但是乳癌外科權威，有「南台灣乳癌第一刀」美譽，他的另一個身分更是侯友宜的二哥；去年新北市長選舉的選前之夜晚會，侯明鋒代表侯家人登台助講，兩人關係不言可喻。

值得玩味是，高雄市長韓國瑜上任後力推「醫療觀光元年」，今年38婦女節，侯明鋒還領軍高雄醫學大學附設醫院的團隊與韓國瑜同框出席記者會，並端出高端健檢、醫美等特色醫療響應高市府的政策。知情人士說，一旦侯明鋒點頭出任郭台銘副手，「侯友宜二哥」的出身背景，勢必觸動正面臨整合難題的國民黨敏感神經，「韓國瑜剉咧等！」

今年5月，郭台銘出席永齡華人抗癌聯合行動記者會，侯明鋒（左）正是該活動其中一項計畫的主持人，兩人也難得同框。

侯明鋒與郭台銘的淵源來自一項抗癌行動。2017年，「永齡健康基金會」創辦人郭台銘發起「永齡華人抗癌聯合行動」，並結合國內大醫院、名醫推動「台灣未來10年的乳癌與血癌患者基因檢測臨床研究計畫」，而乳癌權威侯明鋒便擔任其中一項研究計畫主持人。今年5月11日，當時投入國民黨總統初選的郭台銘出席永齡華人抗癌聯合行動周年記者會，還曾授旗給侯明鋒、兩人「同框」，而侯在記者會影片中也大讚郭推動此計畫，「對病人、醫師、對整個台灣在生技的發展絕對是非常正向」。

知情人士表示，郭台銘曾在國民黨總統初選拋出設立「健康服務自貿區」、打造台灣成為健康照護醫療島的政見，若侯明鋒確認出任郭的副手，侯在防癌、長照的專業，將成郭推動該政見的最大助力。

郭台銘參選總統動向已趨明朗，郭辦發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨（30日）更首度鬆口，若郭要參選，會以「獨立參選人」之姿投入總統選舉，時間點則會在9月17日之前向大眾宣布。

侯明鋒（右3）是知名乳癌外科權威，也是新北市長侯友宜的二哥，去年底的競選晚會上現身，相挺弟弟。

知情人士透露，郭的副手人選也已著手覓才，被點名的蘇慧貞、侯明鋒，不但在專業上可助郭一臂之力、有利郭推動「大健康產業」政見，因兩人長期在南台灣服務，與郭搭配也可「南北平衡」；此外，郭台銘一向尊重「關公兄弟」王金平的意願，因此郭挑選副手人選，也會請教王金平意見、請他推薦適合人選。

其中，侯明鋒投入乳癌防治工作超過20年，早在醫界頗具盛名，他的乳癌研究團隊更曾與國外合作，登上國際權威期刊《自然》（Nature），而他現在所服務的高醫，近年在長照領域也頗有成果，今年7月底，日本長野縣松本市長菅谷昭便曾率團參訪高醫，並對高醫體系醫院推動長照、失智、弱勢健康及臨終關懷等醫療照護印象深刻。

至於蘇慧貞則是哈佛大學環境衛生科學博士，研究專長是環境科學與健康風險評估，更是成大創校以來首位女校長。知情人士說，「女性、教育工作背景，確實是不錯的人選」。不過，消息曝光後，蘇慧貞受訪否認，並強調自己無心從政，目前只想專心做好學校事務。


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